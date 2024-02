Chimio prévention du Paludisme Saisonnier : Les acteurs passent à la loupe la campagne 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de la santé et de l’Hygiène Publique (MSHP), à travers le secrétariat permanent pour l’élimination du paludisme (SP-Palu), avec l’appui de ses partenaires, tient du 19 au 21 février 2024, à Ouagadougou un atelier pour faire le bilan national de la campagne 2023 de la chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) couplée au dépistage de la malnutrition aigüe.

La suite après cette publicité

C’est dans l’objectif d’une bonne organisation de la campagne 2024 de la Chimio prévention du paludisme saisonnier que le Secrétariat permanent pour l’élimination du paludisme a organisé cette rencontre avec les différents acteurs des régions ainsi que des partenaires techniques et financiers. Elle vise à faire le bilan de la campagne 2023, à partager les leçons apprises, à dégager les performances, les insuffisances, les difficultés rencontrées et les propositions de solutions.

Pour la chargée de mission, Dr Antoinette Valian, représentant le Secrétaire général, la lutte pour l’élimination du paludisme est un grand défi pour notre pays. « Ce défi concerne surtout la lutte protection de nos enfants qui paient le plus lourd tribut. En 2022, près de 3000 enfants de moins de 5 ans ont perdu la vie du fait du paludisme, dans nos formations sanitaires », a-t-elle prescrit.

Elle a souligné que la CPS est une stratégie majeure et efficace dans la lutte contre le paludisme et cette rencontre est considérée comme un rendez-vous du donner et du recevoir car elle va permettre d’échanger sur les bonnes pratiques en matière de mise en œuvre de la CPS couplée au dépistage de la malnutrition. « Je reste confiante que de vos discussions, émergeront des recommandations fortes afin de mieux réorienter la campagne qui sera menée cette année », a souhaité la représentante du Secrétaire général du MSHP.

Durant trois jours, les 13 régions présenteront le bilan de la mise en œuvre de la CPS 2023 en mettant surtout l’accent sur les leçons apprises et les effets de cette stratégie sur la survenue du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans.

L’expérience des 3 prises supervisées, les résultats des études sur la CPS, les résultats du couplage de la malnutrition et des recommandations pour une mise en en œuvre optimale de la CPS seront aussi présentés au cours des travaux.

Source : MSHP

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite