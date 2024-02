Des partenaires russes veulent investir dans le domaine de l’énergie au Burkina Faso

publicite

Le Ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré GOUBA, a reçu en audience, le lundi 19 février 2024, une délégation de la société JOS ENERGY conduite par le Directeur général Adama OUATTARA. Elle dit être venue présenter leur structure au ministre GOUBA.

Selon Adama OUATTARA, JOS ENERGY est une société de droit burkinabè qui exerce dans le domaine de l’énergie, plus précisément les hydrocarbures. « Nous sommes là avec nos partenaires qui viennent de la Russie dans le cadre des investissements sur des projets énergétiques et des hydrocarbures. Ils sont là pour nous accompagner afin de relever le défi et d’aider l’Etat burkinabè dans la fourniture des hydrocarbures » a confié le Directeur général JOS ENERGY.

Egalement, le ministre Yacouba Zabré GOUBA, s’est entretenu avec le Directeur général de la société internationale de construction et d’investissement (SICI/SA). Une société russe, installée au Burkina Faso dans le cadre d’une coopération dans le domaine des mines et de l’énergie. Pour le Directeur général de SICI/SA, cette coopération va impliquer le transfert de technologies, et aussi le financement pour la construction des infrastructures nécessaires au développement du Burkina Faso.

Source : Ministère en charge de l’énergie

