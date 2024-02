Burkina Faso-Fédération de Russie : Karamoko Jean Marie TRAORE et Alexey SALTYKOV passent en revue les dossiers de coopération

publicite

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE accompagné de la ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, Stella Eldine KABRE/ KABORE, a reçu en audience ce lundi 19 février 2024 à Ouagadougou, l’ambassadeur de la Fédération de Russie Alexey SALTYKOV.

La rencontre aura permis aux deux parties d’échanger autour des domaines de coopération notamment dans le secteur économique où la Fédération de Russie pourrait « donner au gouvernement burkinabè des possibilités », a indiqué Alexey SALTYKOV

Le cadre d’échange a aussi été le lieu pour le diplomate russe, de saluer l’évolution de l’opérationnalisation de l’Alliance des États du Sahel, avec la dernière réunion des ministres tenue à Ouagadougou.

Selon lui, les voies et moyens d’une coopération entre son pays et l’AES sont en perspectives. Karamoko Jean Marie a traduit sa reconnaissance à SALTYKOV, et lui a indiqué qu’effectivement le soutien des partenaires tels que la Fédération de Russie est le bienvenu pour l’AES, résolument engagé dans la quête d’un espace de paix et de développement.

Source : MAECR-BE

