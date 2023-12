Ouagadougou et Moscou encore plus proches avec l’ouverture de l’ambassade de Russie au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso a rouvert ses portes ce jeudi 28 décembre 2023. Cette ouverture marque officiellement le début des activités de l’ambassade russe au pays des Hommes intègres.

La suite après cette publicité

Ouagadougou et Moscou encore plus proches désormais avec la reprise des activités de l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso. Malgré un ralentissement de coopération dans les années 90 puis en 2000, la réouverture de l’Ambassade du Burkina Faso à Moscou en 2013 a été un élément décisif dans le réchauffement de l’axe Moscou-Ouagadougou, à écouter Karamoko Jean Marie Traoré, ministre en charge des Affaires étrangères.

Avec la Russie, « nous avons une coopération qui se veut lucide et qui veut se bâtir sur une logique de rapport de respect mais aussi se bâtir sur une coopération où nous avons notre mot à dire », a-t-il laissé entendre.

À l’écouter, l’ouverture de l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso vient parachever un processus de rapprochement entre les deux pays et ouvre une ère nouvelle à notre coopération car elle sera un catalyseur pour la valorisation des potentialités économiques des deux pays et nouer des partenariats fructueux.

Ainsi selon Alexey Saltykov, ambassadeur russe au Burkina Faso, « la Russie est prête à fournir une éventuelle assistance au Burkina Faso et à construire des relations égales et mutuellement bénéfiques à long terme ». Également, il a fait savoir que son pays va procéder à une remise de vivres au Burkina Faso. « Je tiens à vous informer que 25 000 tonnes (de vivres) à titre d’aide humanitaire d’urgence de la part de la Fédération de Russie sont en train d’être acheminées vers le Burkina Faso.

Les céréales sont délivrés malgré les sanctions qui compliquent sérieusement la logistique du transport, les assurances et les services portuaires », a-t-il souligné. Pour terminer, il a fait comprendre que « nos amis africains peuvent être surs que la Russie restera toujours un fournisseur fiable des produits agricoles et continuera à soutenir les États qui en ont le plus besoin ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite