CAN 2023 : Coris Bank offre 100 millions de F CFA au ministère des sports burkinabè

A quelques jours du début de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), le ministre en charge des sports burkinabè Boubakar Savadogo a reçu, de Coris Bank international un chèque de 100 millions de Francs CFA, ce 28 décembre 2023. Ce chèque vient matérialiser les ambitions sociétales de la banque en accompagnant les préparatifs et la participation des Poulains de Hubert Velud à cette prestigieuse compétition.

Le 13 janvier 2023, débute le rendez-vous du football africain en Côte d’Ivoire. Le ministère en charge des sports a fait appel aux bonnes volontés pour la réussite de l’événement.

Eh bien, Coris Bank International a répondu à cette mobilisation en décaissant un chèque de 100 millions de Francs CFA, pour le Comité national d’organisation, pour soutenir la cause. Pour la directrice générale de la banque, Gisèle Gumedzoé, au-delà de ce soutien, il s’agit également d’encourager le sport qui est un facteur d’union et de cohésion sociale.

« Le football est, en ne pas douter, un facteur de cohésion sociale, un facteur de rassemblement des nations. A ce titre, Coris banque ne veut pas rester en marge. Bien entendu c’est un geste et il y en aura d’autres, dans d’autres domaines également. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale, nous n’allons pas rester en reste pour accompagner les autorités à relever les différents défis de cohésion. Notre grande satisfaction, c’est de voir la victoire des Étalons et un Burkina uni », a justifié la directrice.

Pour le ministre en charge des sports, Boubakar Savadogo, ce geste est patriotique en ce sens qu’il va contribuer à prendre en charge des dépenses afférentes à la préparation de la CAN. « Nous faisons appel à d’autres structures qui aiment le ballon et qui soutiennent le football comme ça été dit qui est facteur de cohésion. Il faut que tout le peuple burkinabè se mobilise pour montrer à nos Poulains que nous les soutenons et que nous avons confiance en eux », a ajouté le ministre.

La coupe d’Afrique des nations est prévue se tenir du 13 janvier 2023 au 11 février 2024, en République de Côte d’Ivoire. Le 11 national est logé dans le groupe D. Les débuts de stage des Poulains de Hubert Velud sont prévus ce 28 décembre à Abou Dhabi.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

