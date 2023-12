Le prix international Vladimir Poutine pour la souveraineté officiellement lancé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le prix international Vladimir Poutine pour la souveraineté a été officiellement lancé ce jeudi 28 décembre 2023 au Mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Pour Mohammadi Savadogo, président du comité d’organisation du prix international Vladimir Poutine pour la souveraineté, ce lancement marque le début d’une initiative unique visant à reconnaître et à honorer les efforts exceptionnels déployés par des individus, des organisations et des nations entières pour préserver et renforcer leur souveraineté.

« En instituant ce prix, nous cherchons à souligner l’importance cruciale de la souveraineté dans un monde complexe et en constante évolution », a dit Mohammadi Savadogo, ajoutant que la souveraineté c’est aussi « l’expression de l’identité nationale, de l’autodétermination et de la capacité à prendre des décisions indépendantes ».

Plus qu’une reconnaissance symbolique, ce prix, des dires de Mohammadi Savadogo est un catalyseur pour inspirer d’autres à défendre et à promouvoir la souveraineté de manière positive et constructive. Le site du Mémorial Thomas Sankara, choisi comme site de lancement dudit prix n’est pas fortuit, si l’on en croit M. Savadogo.

« Ce prix International qui va donc naître sur la terre de nos ancêtres, la terre de Thomas Sankara est donc un appel à l’action, un rappel de l’importance de préserver nos valeurs, notre culture et notre indépendance dans un monde interconnecté. D’où le choix sur ce site emblématique, le plus fréquenté au Burkina Faso par les nationalistes et panafricanistes venant du monde entier, à savoir le mémorial Thomas Sankara pour abriter son lancement aujourd’hui », a-t-il indiqué.

Le comité d’organisation a par ailleurs exprimé sa gratitude et sa solidarité aux différents Présidents de Transition du Burina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, du Mali, le Colonel Assimi Goita et du Niger, le Général Abdouramane Tiani.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite