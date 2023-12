Frappes de drones qui détruisent le couvert végétal : « On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs » (Roger Baro)

Le ministère en charge de l’environnement a organisé la 2e conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts, ce jeudi 28 décembre 2023 à Ouagadougou. Le thème central était « Quelle stratégie pour le développement des eaux et forêts dans un contexte de reconquête du territoire national ? ».

Deuxième du genre, la conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts est un cadre statutaire d’échange avec l’ensemble du personnel du ministère. Le directeur général des eaux et forêts, Barnabé Kaboré, a relevé que l’une des principales activités de cette rencontre était d’analyser les défis et les contraintes auxquelles font face les agents des eaux et forêts.

« Il s’agit d’échanger sur la vie du corps et de formuler des recommandations fortes à même de contribuer à sa dynamisation pour une exécution idoine et ses missions classiques et celle imposée par la mission actuelle », a-t-il souligné. Il a précisé que la rencontre réunissait les différentes structures du ministère en charge de l’environnement.

Le ministre en charge de l’environnement, Roger Baro, a rappelé que l’objectif de cette rencontre était d’échanger « sans langue de bois sur la vie et l’avenir des eaux et forêts afin de recueillir des propositions pour insuffler un nouveau souffle de dynamisation du corps dans un contexte de reconquête du territoire national ».

Cette rencontre s’est tenue sous le thème « Quelle stratégie pour le développement des eaux et forêts dans un contexte de reconquête du territoire national ? ». Le ministre a précisé qu’en plus des pressions classiques, le sous-secteur foret-faune faisait face à une occupation des terroristes.

« A ces pressions classiques, s’ajoute la situation actuelle préoccupante d’insécurité. Les aires protégées sont actuellement les cibles des terroristes et constituent pour ces derniers des repères et des sources de revenus économiques à travers l’organisation du grand braconnage, du pâturage, de l’exploitation minière et des couloirs de trafic », a-t-il déclaré.

A l’écouter, le gouvernement a mis en place un plan d’action pour la stabilisation et le développement. Il s’agit, entre autres, de l’opérationnalisation de l’unité spéciale d’intervention des eaux et forêts, la mise en place de trois cantonnements et l’opérationnalisation du plan de recrutement spécial.

« Ces dispositifs opérationnels ont permis aux corps d’engranger des résultats sur le terrain. On peut citer la réalisation de plusieurs opérations d’envergure de l’unité spéciale, la sécurisation des points sensibles par les cantonnements, la participation aux côtés des autres forces de défense et de sécurité dans les opérations de reconquête du territoire », a fait savoir le ministre en charge de l’environnement.

Par ailleurs, il s’est exprimé sur les frappes des drones qui détruisent le couvert végétal. « On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Pour la reconquête du territoire (…), aucun sacrifice n’est de trop. Le sacrifice au niveau du couvert végétal sera reconstitué. Une fois que la reconquête est effective, on va mener une grande campagne de reboisement pour compenser ce qui a été perdu, renforcer le présent dispositif végétal et aller au-delà », a-t-il lancé.

En rappel, la première conférence annuelle du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts s’est tenue en décembre 2022.

