Ministère en charge de l’habitat : 75% de taux d’activités réalisé à la date du 30 novembre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministère de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat (MUAFH) a tenu sa 2e session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) ce jeudi 28 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dresser le bilan des activités de l’année 2023 et indiquer les perspectives de l’année à venir, 2024. Tel a été le principal objectif de la 2e session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du Ministère de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat (MUAFH).

Mikailou Sidibé, premier responsable du département ministériel, a indiqué à 75% le taux d’activités réalisé à la date du 30 novembre 2023. Lequel taux, a-t-il dit, pourrait connaître une évolution au 31 décembre 2023.

« L’adoption de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso (…), ainsi que ses textes d’application ; l’informatisation du cadastre foncier national (…) ; l’élaboration et l’adoption du document portant programme de restructuration des zones d’habitats spontanées » sont, entre autres, les acquis obtenus à en croire Mikailou Sidibé.

En termes de perspectives pour 2024, le MUAFH entend procéder à « la mise en œuvre du programme de restructuration des zones non lotis ; d’apurement du passif foncier, mais également la mise en œuvre du programme de construction de logements au profit des populations et naturellement l’application effective de la nouvelle loi portant promotion immobilière », a cité Mikailou Sidibé.

Pour le volet formation, le ministère prévoit mobiliser la somme globale de 772 958 843 F CFA sur la période 2024-2026. En ce qui concerne le volet de l’équipement, le budget prévisionnel est estimé à 418 856 000 F CFA. En rappel, l’objectif global de ces deux volets est de renforcer les capacités managériales, techniques et opérationnelles.

« Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles du MUAFH pour une mise en œuvre efficace et efficiente des réformes en matière d’urbanisme et de construction » a été le thème de cette 2e session du CASEM.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine.

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite