Info CAN 2023 : Ce qu'il faut débourser avec la commission nationale d'organisation pour aller en Côte d'Ivoire

Pour leur 13e participation à la Coupe d’Afrique des nations, le gouvernement du Burkina Faso a mis en place une commission nationale pour coordonner la participation des Étalons à la compétition en terre ivoirienne. Alexandre Yougbaré, directeur général des sports, membre de la cellule de coordination, a livré les travaux de cette commission à l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi 28 décembre 2023 à la salle Zemstaaba de la Fédération burkinabè de football (FBF).

Les supporters burkinabè ont désormais une idée de ce qu’ils devront débourser pour participer à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à Bouaké en Côte d’Ivoire. La commission nationale d’organisation a noué des partenariats.

Ainsi, le transport aller-retour à Bouaké pour trois jours est de 20 mille francs CFA à partir de Bobo-Dioulasso et 30 mille francs CFA à partir de Ouagadougou. Le tarif individuel aller-retour avec déplacement au stade pour un séjour d’un à 10 jours à Bouaké et Yamoussoukro où les Étalons disputeront les matchs de poules est de 60 mille francs CFA. Pour un séjour entre 11 à 14 jours, les frais de transport sont de 68 mille francs CFA.

Des logements déterminés

« Pour ce qui concerne le volet aérien, des échanges sont en cours avec la compagnie Air Burkina qui dit être prête avec des offres attrayantes pour permettre aux supporteurs ou participants qui le désirent d’aller en Côte d’Ivoire. Ces déplacements par vol pourraient inclure des options d’aller-retour le jour de match des Étalons. Les discussions sont très avancées avec la partie ivoirienne dans ce sens et la mise en service de l’aérodrome pourrait intervenir à partir du 28 décembre 2023 », souligne Alexandre Yougbaré.

La question de logement est cruciale. La commission d’organisation indique avoir supervisé plusieurs espaces pour l’hébergement de la délégation burkinabè à cette compétition. En plus de cela, une commission vitrine du Burkina Faso a été mise en place par la commission d’organisation. Cette commission a pour attributions de planifier et de mettre en œuvre les actions de renforcement de la visibilité de la destination du Burkina Faso.

« Ces stratégies de promotion visent à valoriser les produits touristiques burkinabè, les mets nationaux, le Faso Dafani et le kôkôdunda burkinabè à travers la création d’un village burkinabè dans la ville d’accueil des Etalons.

La commission vitrine travaille à la mise en place d’un village du Burkina, avec des stands disponibles. Elle prévoit également, des prestations d’artistes, des dégustations de mets traditionnels », indique Alexandre Yougbaré. Des villages CAN seront mis en place à l’occasion de cette édition de la CAN en Côte d’Ivoire.

Le budget pas encore défini

Pour le moment, le comité national d’organisation n’a pu encore mobilisé toutes les ressources. « nous sommes toujours dans la mobilisation des ressources. A l’heure actuelle, je ne peux pas dire vous quel est le budget », avoue Yougbaré. Plusieurs initiatives privées sont mises en place pour participer à la CAN. Le comité national a salué ces initiatives qui se font en collaboration avec le ministère en charge des sports.

Neuf commissions ont été mises en place. Il s’agit du secrétariat technique, la commission finances, la commission matérielle, transport et hébergement, la commission mobilisation des supporters, la commission santé, la commission mobilisation des ressources financières, la commission presse et communication, la commission vitrine du Burkina et la commission sécurité. Le Burkina Faso démarre la compétition le 16 janvier 2023 au Stade de la Paix de Bouaké contre la Mauritanie.

