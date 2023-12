Alpha Omega Travels and Tourism veut convoyer 1050 supporteurs à la CAN Côte d’Ivoire 2023

La structure de voyage Alpha Omega Travels and Tourism veut convoyer des supporters, désireux de vivre en live la coupe d’Afrique des nations prévue se tenir du 13 janvier 2023 au 11 février 2024, en République de Côte d’Ivoire. Elle l’a annoncé le mardi 5 décembre 2023. La participation à ce convoi va moyenner la somme de 450 000 F CFA seul et 850 000f CFA en couple, pour le transport, l’hébergement (12 nuitées) et les tickets d’accès au stade.

La CAN 2023 s’approche à grands pas. Les Etalons du Burkina Faso prennent part à ce grand rendez-vous africain. Plusieurs structures s’activent pour mettre les petits plats dans les grands afin de faire vivre l’événement en live par bon nombre de supporteurs. C’est le cas de la structure Alpha Omega Travels et Tourism qui a annoncé ce mardi 5 décembre 2023, un convoi spécial.

Selon les porteurs du projet, 15 cars de 70 places vont convoyer 1050 supporteurs pour aller vivre en live la CAN Côte d’Ivoire 2023, grâce à la structure de voyage Alpha Omega Travels et Tourism.

«L’objectif est de convoyer plus de 1050 supporters de l’équipe nationale à Bouaké afin qu’ils puissent galvaniser nos ambassadeurs de l’édition par leur présence et leur soutien indéfectible», a indiqué le Président Directeur Général de la structure, Delwendé Dieudonné Kaboré.

A l’écouter, cette souscription concerne les phases finales de la compétition. Cependant il a ajouté que : « Si seulement les Étalons sont qualifiés cela va marquer la fin du contrat. Nous allons donc proposer un autre contrat pour ceux désireux de poursuivre la CAN. Le contrat sera fait sur la base de plusieurs paramètres notamment la ville qui va loger les Étalons, les prix des hôtels de la ville ».

Dans ce projet, au-delà de l’aspect football, des festivités seront également au rendez-vous notamment un village CAN, selon les organisateurs. « Un village FASO CAN 2023 bariolé des couleurs burkinabè sera mis à la disposition des supporteurs et de la diaspora burkinabè vivant en terre ivoirienne.

De ce village Faso CAN, le supporter aura accès à une rue marchande, la retransmission des matchs en direct, une large proposition de gastronomie variée burkinabè et ivoirienne, des prestations musicales d’artistes traditionnels et tradi-modernes burkinabè, et bien d’autres », a fait savoir Dieudonné Kaboré.

Alpha Oméga Travels and Tourism est une agence de voyage dédiée à la promotion du tourisme burkinabè. Son objectif premier est de promouvoir le secteur du tourisme au Burkina Faso. Elle est une filiale du groupe Alpha Omega Multiservices, né en octobre 2023. Pour cette initiative, les inscriptions sont lancées au siège de l’entreprise situé à Pissy, non loin de Canal Olympia.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

