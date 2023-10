Alpha Omega Travels and Tourism : Une agence de multiservices dédiée à la promotion du tourisme burkinabè

publicite

Dans l’objectif de promouvoir le secteur du tourisme au Burkina Faso, Alpha Omega Travels and Tourism, une filiale du groupe Alpha Omega Multiservices, a ouvert ses portes le samedi 07 octobre 2023 à Ouagadougou.

L’agence de voyage Alpha Omega Travels and Tourism, a pour objectif premier de mettre en avant des solutions et stratégies innovantes afin de maintenir le secteur du tourisme en dépit de la crise sécuritaire qui impacte négativement ce secteur d’activité depuis 2015, selon Kaboré Delwendé Dieudonné, le fondateur.

L’agence ambitionne de devenir le leader incontestable de l’industrie du voyage et du tourisme au Burkina Faso, en mettant en avant les destinations locales et internationales tout en contribuant activement au développement durable de l’industrie touristique.

En plus de la billetterie, l’agence Alpha Omega travels and tourism vend des places pour des spectacles et des événements divers, elle offre un service de réservation de billets d’avion, de train ou de bus pour des voyages nationaux et internationaux.

Alpha Omega Travels and Tourism est plus qu’une simple agence de voyage. Elle offre une gamme complète de services d’assistance voyage, des conseils préliminaires à l’hébergement et à l’assurance voyage, l’assistance visa, etc.

« Notre existence a pour but de répondre aux besoins diversifiés de nos clients en matière de voyage, de tourisme, de déménagement et d’expédition. Nous cherchons à offrir des solutions complètes et efficaces pour faciliter les déplacements de nos clients, que ce soit à l’intérieur du pays ou à l’étranger.

Nous nous efforçons de promouvoir le tourisme interne en mettant en avant les destinations du Burkina Faso, tout en veillant à ce que nos services contribuent positivement au développement économique », a expliqué Kaboré Delwendé Dieudonné.

L’agence fait également dans l’évènementiel. Alpha Omega Travels and Tourism compte organiser annuellement le « Festival du Tourisme du Faso » pour célébrer la richesse culturelle, gastronomique et touristique du Burkina Faso.

Pour Marguerite Douanio, marraine de la cérémonie d’ouverture de l’Agence, par ailleurs, Directrice générale de l’Office National du Tourisme burkinabè (ONTB), les initiateurs ont pensé large en y associant l’aspect tourisme.

« Il faut beaucoup de créativité, beaucoup d’investissement, et d’engagement, faire des propositions assez alléchantes aux Burkinabè. Quand on sait que le tourisme connait cette traversée du désert, c’est de pouvoir donner envie aux Burkinabè de visiter leur pays », a-t-elle conseillé.

Dédier une agence à la promotion du secteur du tourisme est une noble mission, selon le promoteur. « Nous ne voulons pas voir le tourisme mourir, c’est pourquoi nous voulons faire la promotion dans ces temps difficiles, combler des vides que nous avons constatés et nous venons donner des solutions meilleures », a-t-il confié.

L’agence Alpha Oméga Travels and Tourism est située au quartier Pissy dans l’arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou.

Akim KY

Burkina 24

