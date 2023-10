Une coalition d’une cinquantaine d’associations pour soutenir la Transition et réorganiser le secteur privé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une coalition d’associations de commerçants dénommée Fédération Burkind Faangf Meenga des Panafricanistes du Secteur Privé (FBFMP-SP) a lancé ses activités le samedi 07 octobre 2023 à Ouagadougou. Soutenir la Transition et réorganiser le secteur privé sont en ligne de mire.

La suite après cette publicité

La Fédération Burkind Faangf Meenga des Panafricanistes du Secteur Privé en abrégé (FBFMP-SP), une structure qui regroupe plus d’une cinquantaine d’associations des acteurs du secteur privé se veut être un grand soutien de la transition burkinabè dans les actions de lutte contre le terrorisme.

« Les acteurs du secteur privé sont nombreux et ils peuvent encore mieux faire. Ils peuvent apporter un grand soutien au Capitaine Ibrahim TRAORE et à son gouvernement pour la lutte contre le terrorisme. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de fédérer tous les acteurs du secteur privé.

Cette fédération est un cadre idéal et convenable pour nous, hommes et femmes, acteurs et actrices du secteur privé, pour mieux organiser notre domaine et soutenir les autorités de la Transition pour lutter contre le terrorisme », a fait entendre Ibrahim Ouédraogo, président de FBFMP-SP par la voix de Sidiki Ouédraogo, chargé de communication de FBFMP-SP.

La Fédération se dit satisfaite de la conduite de la transition par le Capitaine Ibrahim Traoré et s’érige en son soutien. « Nous lui assurons de notre indéfectible soutien ainsi qu’à toutes les autorités de la Transition. La tâche est difficile, la guerre est une dure épreuve et nous sommes conscients du sacrifice que cette guerre nous impose. C’est pour cela que nous restons mobilisés et déterminés pour vaincre le mal. Nous, acteurs et actrices du secteur privé, nous sommes contents de la marche de la Transition », cite-t-il.

La mise en place de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC) est applaudie par la fédération qui a appelé ses membres à y adhérer. La Fédération clame un engagement sans limite pour la reconquête du territoire national.

« Nous sommes prêts à faire des sacrifices pour défendre ce pays. Nous demandons au Capitaine Ibrahim TRAORE et aux autorités de la Transition de nous compter, nous, acteurs du secteur privé, comme des partenaires infaillibles et déterminés pour la reconquête de notre pays. Nous appelons ici même tous les acteurs du secteur privé, les hommes et les femmes, les dignes fils et les dignes filles que nous sommes, à faire preuve d’un patriotisme inflexible tous les jours, dans le but d’aider les autorités de la Transition à reconquérir notre Nation », a lancé Sidiki Ouédraogo.

Comme recommandations, les membres de la FBFMP-SP encourage le Capitaine Ibrahim TRAORE et son gouvernement à élaborer une nouvelle constitution qui va prendre en compte toutes les sensibilités en particulier le secteur privé.

Pour la relance économique, ils demandent la relecture du code douanier, la diminution des brigades mobiles du ministère du commerce, la diminution des barrières de brigades douanières à l’intérieur du pays, souhaitent le démarrage effectif des travaux de réhabilitation du marché Sankarya yaaré, etc.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite