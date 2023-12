Pack spécial Assurance Moto : Un produit pour soulager en cas d’accident au Burkina Faso

publicite

La Société de Conseil et d’Orientation en Assurance (SOCOA) a animé une conférence de presse ce mardi 4 décembre 2023 à Ouagadougou pour lancer un nouveau produit. Le “pack spécial assurance moto”. C’est le tout nouveau bébé de la SOCOA en collaboration avec Jackson Assurance.

Le Pack spécial assurance moto est un produit qui veut révolutionner le domaine de l’assurance moto au Burkina Faso. En tout cas, c’est ce qu’a assuré Boureima Ki, gérant de la SOCOA. La SOCOA courtage SARL est une société de droit privé burkinabè exerçant dans le domaine des assurances.

Elle mène des activités d’intermédiation entre les compagnies d’assurances et ses potentiels clients (particuliers et professionnels) . Aussi, son nouveau produit, le pack spécial assurance moto est une assurance pour les usagers des motocyclettes.

La souscription est annuelle à partir de 12 000 F CFA. Selon Boureima Ki, la SOCOA avec son partenaire Jackson assurance garantissent à l’assuré en cas d’accident de moto de prendre en charge les dommages causés au tiers, les dommages causés en cas de tiers collision, de prendre en charge les frais de réparations de la moto à hauteur de 300 000 F CFA l’année, un remboursement des frais médicaux à hauteur de 100 000 F CFA l’année, l’octroi de la somme de 500 000 F CFA en cas d’invalidité de l’assuré lors de l’accident et de 500 000 FCFA aussi en cas de décès de l’assuré.

Celui-ci a précisé qu’en plus des garanties ci-dessus citées, la SOCOA dispose d’une équipe dynamique de suivi permanent des assurés en cas de sinistre. Ces derniers sont disponibles jusqu’à 23h. La SOCOA a aussi mis en place, a-t-il ajouté, un garage pour accélérer la réparation des engins de leurs assurés en cas de sinistre. Pour lui, ces avantages sont inégalés dans la sphère des assurances moto offertes au Burkina Faso. Surtout en ce qui concerne l’assistance de l’assuré.

C’est la raison pour laquelle il a invité les usagers d’engins à deux-roues à souscrire massivement à ce pack de la SOCOA. Cela d’autant plus que, a-t-il révélé, « sur 100 accidents qui se produisent en agglomération, il y a plus de 4 tués, 69 blessés et plus de 2 personnes qui décèdent par jour suite d’un accident de la circulation routière et les motocyclistes sont les victimes les plus touchées malheureusement sans couverture d’assurance ».

Par ailleurs, M. Ki a rappelé que la vocation sinon l’objectif de la SOCOA est de “réduire les distances et d’offrir à chaque client une solution d’assurance adaptée et sécurisante ; représenter et défendre les intérêts de ses clients auprès des compagnies d’assurances partenaires en cas de sinistre, développer et fidéliser sa clientèle tout en coordonnant une équipe de suivi dynamique pour faciliter la gestion des sinistres; proposer des couvertures diverses visant à prendre en charge des remboursements et d’autres dédommagements qui peuvent éventuellement se produire dans la vie d’un individu ».

Pour terminer, Boureima Ki a fait savoir que dans le cadre de ses activités, la SOCOA par l’intermédiaire de ses partenaires offre aussi divers produits d’assurance tels que l’assurance automobile, la prévoyance, les risques divers, la santé, le transport, l’incendie, la bancassurance, la micro assurance, l’individuel accident corporel, etc.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

