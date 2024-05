Retrait des forces américaines du Niger : Le processus prendra fin le 15 septembre 2024

publicite

L’opération de retrait des soldats américains du Niger se terminera d’ici mi-septembre et le processus se fera dans « le respect mutuel et la transparence », ont annoncé, dans un communiqué conjoint signé ce dimanche 19 mai 2024. L’annonce fait suite aux négociations entamées entre Niamey et Washington suite à la dénonciation par les autorités militaires nigériennes, mi-mars 2024, de l’accord militaire de 2012 entre les deux pays.

Dans le communiqué conjoint signé ce dimanche 19 mai 2024 par le ministre d’Etat en charge de la Défense, le Général de corps d’Armée Salifou MODY, pour la partie nigérienne et pour la partie américaine par le Sous-secrétaire à la Défense pour les Opérations spéciales et les Conflits de faible intensité, Christopher MAIER, il est indiqué que les représentants du Ministère de la Défense Nationale de la République du Niger et du Département de la Défense des États-Unis se sont réunis, du 15 au 19 mai 2024, à Niamey au Niger.

C’était dans le cadre d’une Commission Mixte de désengagement, « pour coordonner le retrait en bon ordre et en toute sécurité des forces américaines du Niger ». Selon le communiqué, « ces discussions entre militaires ont été conduites en toute transparence et avec un parfait respect mutuel entre les deux parties ».

Et de préciser que la délégation du Ministère de la Défense nationale du Niger a été conduite par le Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, le Colonel-Major Mamane Sani Kiaou alors que la délégation du Département de la Défense des États-Unis a été conduite par le Sous-secrétaire à la Défense pour les Opérations spéciales et les Conflits de Faible Intensité, Christopher Maier, ainsi que par le Directeur du Développement des Forces conjointes au sein de l’Etat-major Interarmées, le Général de Corps d’Armée aérienne Dagvin Anderson.

« Le Ministère de la Défense Nationale du Niger et le Département de la Défense des États-Unis ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines, qui a déjà commencé. Il est ainsi convenu que ce désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024. Les deux délégations ont confirmé les garanties de protection et de sécurité aux forces américaines durant leur retrait. Les délégations ont également établi des procédures pour faciliter l’entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d’atterrissage pour les vols militaires », lit-on dans le communiqué.

Dans le document, le Ministère de la Défense Nationale du Niger et le Département de la Défense des États-Unis ont tenu à rappeler, « les sacrifices communs des forces nigériennes et américaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et se félicitent des efforts mutuels consentis dans la montée en puissance des forces armées nigériennes ». Les deux parties se sont également engagées à «poursuivre la coopération dans les domaines d’intérêts communs ».

En ce sens, est-il souligné dans le communiqué conjoint, « le retrait des forces américaines du Niger n’entache en rien la poursuite des relations entre les Etats- Unis et le Niger dans le domaine du développement ». Aussi, « le Niger et les Etats-Unis s’engagent à un dialogue diplomatique continu pour définir l’avenir de leurs relations bilatérales », lit-on en conclusion dans le communiqué.

En rappel, les Etats-Unis comptent quelque 1.100 soldats stationnés au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme notamment sur la base de drones d’Agadez, dans le nord du pays.

