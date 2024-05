Sécurité : Des présumés voleurs d’électricité et des Cyber escrocs dans les filets de la Gendarmerie Nationale

publicite

Des présumés délinquants dans les mailles des filets de la Gendarmerie Nationale. La cellule économique et financière et la Cellule Technique et Scientifique de la Section de Recherche de la Troisième Légion de Gendarmerie ont présenté des présumés voleurs d’électricité de la SONABEL et des Cyber escrocs.

Ils volaient de l’électricité à la SONABEL depuis 2012 à travers des branchements frauduleux. Un préjudice estimé à près de 17 millions de FCFA. La section de recherche de la 3e Légion de Gendarmerie a mis fin à la supercherie des filous. Trois (3) au total, ils ont alimenté gratuitement en électricité 4 ménages et/ou des commerces.

Ces présumés délinquants seront présentés au procureur du Faso. Les Cyber escrocs, eux, ont arnaqué des commerçants en leur promettant de faire des versements bancaires après livraison des marchandises.

Plus tard, ces commerçants se sont rendus compte que ce sont des faux versements que les filous ont faits. Deux au total, ils sont désormais aux arrêts. Leur préjudice financier est estimé à 10 millions par la gendarmerie.

