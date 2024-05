La signification des différentes couleurs enseignée aux élèves de l’école des jeunes aveugles par la Gendarmerie

publicite

Des éléments de la Gendarmerie Nationale ont organisé une cérémonie de montée des couleurs suivie d’une séance de sensibilisation sur la drogue et la sécurité routière, ce lundi 20 mai 2024, à l’école des jeunes aveugles, à Ouagadougou.

Ils étaient contents de la présence de la gendarmerie dans leur établissement. Eux, ce sont des élèves de l’école des jeunes aveugles située à Gounghin, un quartier de la ville de Ouagadougou. Mais quelque chose a manqué pour que leur joie soit parfaite : la présence du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré dont ils réclament. Ils ne cessent d’importuner leurs enseignants à ce sujet.

Malgré cela, ils ont quand même profité de la présence de leurs hôtes venus leur parler du drapeau et les sensibiliser sur la drogue et la sécurité routière. Dans cette école, la plupart des élèves sont aveugles.

L’adjudant-chef Zacharia Zougmoré a, bien avant la montée du drapeau, expliqué aux élèves la symbolique derrière les couleurs qui constituent le drapeau. Il a indiqué que le rouge symbolise le sang versé par les devanciers pour l’indépendance du pays.

Il a poursuivi que cette couleur interpelle tous les Burkinabè aujourd’hui au regard du contexte sécuritaire du pays afin de défendre l’intégrité du territoire quoi qu’il en coûte. «La bande verte signifie la végétation, l’aspiration à l’autosuffisance alimentaire », a-t-il expliqué. Et l’étoile jaune au milieu a dit Zacharia Zougmoré, représente la richesse qui illumine le Burkina Faso.

À la suite de l’adjudant-Chef Zougmoré, Christophe Oulé, président de l’Union nationale des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et malvoyants, a laissé entendre que cette présence de la gendarmerie nationale à côté d’eux pour cette montée des couleurs leur fait ressentir qu’ils sont des Burkinabè comme tous les autres. Ces gendarmes ont profité de cette occasion pour offrir quelques cannes blanches aux élèves.

Et Christophe Oulé a signalé que « la canne, c’est le symbole même de l’handicap visuel. Quelqu’un qui est totalement aveugle, on le dira, a besoin de la canne pour pouvoir se déplacer dans la communauté, pour aller vers les autres et ne pas être forcément lié à la disponibilité d’une personne qui l’accompagne ».

Du côté des élèves, Aboubacar Bancé a salué cette présence de la gendarmerie dans leur établissement qui les réconforte. «Ça fait vraiment plaisir d’être accompagné par nos papas et nos grands frères qui sont des corps habillés», s’est-il réjoui.

Le lieutenant Souleymane Koné, directeur de la communication et des relations publiques de la gendarmerie a rappelé que la gendarmerie nationale est une force militaire avec des compétences de police.

«Et dans le cadre de nos actions, nous menons des activités socio-éducatives au profit de tous les élèves du Burkina. Et cette année, au cours de l’année scolaire 2023-2024, nous avons organisé une cérémonie de montée des couleurs dans les différentes légions de gendarmerie du Burkina Faso. Et aujourd’hui c’est le tour de l’association burkinabè pour la promotion des aveugles de nous recevoir pour cette activité de montée des couleurs », a-t-il ajouté.

Souleymane Ouédraogo, député à l’Assemblée législative de transition, secrétaire général de l’Union des associations burkinabè pour la promotion des aveugles et des malvoyants a apprécié cette démarche de la gendarmerie nationale qui est venue encourager ces élèves à surmonter leur handicap et avoir confiance en eux.

«Pour nous, c’est un motif d’encouragement et les enfants sont très satisfaits», a-t-il affirmé tout en appelant d’autres institutions à emboîter les pas de la gendarmerie. En rappel, l’école des jeunes aveugles a un effectif de 150 élèves à tous les niveaux primaires comme secondaires et 8 étudiants à l’université qui sont suivis par l’école et l’association.

Willy SAGBE

Burkina 24

