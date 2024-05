Football : Un Maracaña de nuit à Gounghin pour passer de l’amitié virtuelle à la rencontre physique

publicite

La première édition du «Giga Maracaña, un pour tous, tous pour un» se tiendra du 23 au 26 mai 2024. Les tirages au sort de ce premier rendez-vous se sont tenus le dimanche 19 mai 2024. A partir du jeudi 23 jusqu’au samedi 25, se tiendront les phases finales sur le plateau omnisports Simon Compaoré sis à Gounghin. La finale est prévue le dimanche 26 mai 2024 sur le même site.

« Un pour tous, tous pour un », c’est le nom retenu par la première édition du « Giga Maracaña » qui se tiendra du 23 au 26 mai 2024 à Ouagadougou. Un nom qui, selon le promoteur, a pour objectif de réunir les fils du pays, particulièrement les amis du virtuel autour du ballon rond, pour partager les mêmes valeurs.

« J’ai décidé d’organiser ce tournoi pour que nos frères puissent se rencontrer. Depuis un certain moment, nous sommes ensemble sur les réseaux, j’ai trouvé que ça sera bien qu’on se retrouve autour du ballon rond. Je parle bien sûr de mes frères tiktokeurs, de Facebook, des réseaux sociaux en gros. Ça va nous permettre de pouvoir faire la connaissance les uns et les autres », a expliqué le promoteur Alexandre Michael Bamouni.

Ce tournoi se joue avec des équipes seniors soit au total 32 équipes retenues. Les phases finales se jouent du jeudi 23 au samedi 25 mai de 19h à 4h du matin, sur le plateau omnisports Simon Compaoré. Ce sont des équipes issues des différents quartiers de Ouagadougou notamment, Gounghin, Nagrin, Pissy… qui vont se rencontrer en cette première édition. Les premiers matchs se jouent en un coup KO.

Pour le promoteur toutes les équipes sont tenues de se présenter 1h avant le match. Cette décision a été prise afin de permettre de pouvoir remplacer toute équipe absente. Cela, avec pour objectif de rester dans le délai de la compétition.

« Les équipes vont s’affronter, si on te gagne tu es éliminé. On commence le jeudi 23. C’est une nuit Maracaña. Nous avons des influenceurs et plein d’amis qui se sont engagés à m’accompagner », a précisé Alexandre Michael Bamouni.

En terme de gains, la première équipe repartira, en plus du trophée et des médailles avec une enveloppe de 200 000 F CFA. Les deuxième et troisième équipes repartent respectivement avec une enveloppe de 100 000 et 50 000.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

