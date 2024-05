An 34 Dabo Boukary : L’UGEB magnifie l’esprit de sacrifice, de résistance, d’engagement de l’étudiant assassiné

publicite

L’Union Générale des Étudiants Burkinabè a institué le 19 mai « journée Dabo Boukary » pour rendre hommage à l’étudiant de 7e année de médecine assassiné en mai 1990. A l’occasion du 19 mai 2024 marquant le 34e anniversaire de l’assassinat de Dabo Boukary, une série d’activités a été initiée par ses camarades de lutte pour honorer la mémoire de l’étudiant.

19 mai 1990 -19 mai 2024. 34 ans après l’assassinat de Dabo Boukary et 2 ans après le procès de son assassinat, les camarades de lutte de l’étudiant réunis au sein de l’Union Générale des Étudiants Burkinabè (UGEB) célèbrent l’esprit de sacrifice, de résistance et d’engagement de leur camarade.

En différé, ce lundi 20 mai 2024, au cours d’un meeting tenu à l’université Joseph Ki-Zerbo, militants et sympathisants de l’UGEB ont marqué cette journée désormais nommée « journée Dabo Boukary ». « Cette journée est pour nous étudiants particulièrement un symbole de la résistance estudiantine.

C’est pourquoi, à l’occasion de ce 34e anniversaire, sur instruction du XXXI congrès de l’UGEB, instance suprême de l’Union intervenue après le procès en août dernier, le CE a décidé d’instituer désormais la date du 19 mai de chaque année dans nos universités sous le nom de Journée DABO Boukary, une journée pour magnifier l’esprit de sacrifice, de résistance et d’engagement », a exprimé Fousseni Sourabié, président de l’UGEB.

La commémoration du 34e anniversaire de l’assassinat de Dabo Boukary se tient dans un contexte marqué par des conditions de vie et d’études difficiles selon les étudiants. D’ailleurs, l’UGEB dénonce l’application du nouveau régime d’étude qui selon eux aggrave les conditions de vie et d’études des étudiants tout en fustigeant une remise en cause des libertés.

« Les camarades Damiba Paul, Master 1 SVT ; Savadogo Hamidou, Master 1 SVT ; Alain Sidibé Ouédraogo, Master 1 SVT ; Hien Bilta, LI SH ; Tou Ousmane, L3 SH; Nacoulma Alexis LAC, Ouédraogo Issaka, LI SVT et Sawadogo Saïdou, L3 SVT sont séquestrés suite à la lutte engagée par l’ANEB-Ouaga contre l’application du nouveau régime d’étude à l’UFR/SVT. L’UGEB tient responsable le MPSR II et son gouvernement pour seuls et uniques responsables des enlèvements, séquestrations et toutes autres violations des droits de nos camarades », a laissé entendre Fousseni Sourabié.

Pour ce faire, l’UGEB appelle ses militants et sympathisants et l’ensemble des étudiants à « rester vigilants et à s’organiser pour résister aux différentes menaces qui pèsent sur les intérêts des étudiants et leur organisation authentique ».

En rappel, Dabo Boukary était un étudiant de 7e année de médecine, militant de l’Union Générale des Étudiants Burkinabè (UGEB), tué en mai 1990 à la suite de la répression d’une lutte des étudiants sous le régime de Blaise Compaoré au Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24

