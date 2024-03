Université Joseph Ki-Zerbo : Le département de Géographie accueille la première promotion du Master international Erasmus Mundus

publicite

Ce vendredi 1er mars 2024, le département de Géographie de l’Université Joseph Ki-Zerbo a lancé le programme de Master international Erasmus Mundus en « Changement climatique, diversité Développement territorial durable » CCD-STeDe, fruit d’un partenariat entre 5 universités et 4 partenaires non académiques.

Le programme de master international Erasmus Mundus, CCD-STeDe, est initié par un consortium de 9 partenaires dont 5 partenaires académiques notamment l’Université Joseph Ki-Zerbo au Burkina Faso, l’Université de Padoue en Italie, l’Université de Madeira au Portugal, l’Université Simon Bolivar en Équateur et l’Université de Johannesburg en Afrique du Sud et de 4 partenaires non académiques.

Ainsi, pour l’année académique 2023-2024, le département de géographie de l’Université Joseph Ki-Zerbo accueille 5 étudiants dont trois Italiens, un Brésilien et une Autrichienne, en présentiel et en ligne.

Ces étudiants prendront cours avec des étudiants burkinabè de Master I de recherche en géographie pendant trois mois, selon le Docteur Abdoul Azize Sodoré, maître de conférences en Géographie à l’Université Joseph Ki-Zerbo, coordinateur local du Master international Erasmus Mundus.

« Dans le cadre du programme, nous avons choisi des modules qui sont déjà enseignés dans l’ensemble des universités. Ils doivent suivre des cours que nous donnons directement à nos étudiants avec nos étudiants. Le premier module est l’aménagement du territoire urbain. C’est une formation où le pays est un laboratoire. Donc ils vont être baignés dans le contexte de l’aménagement urbain dans le contexte du Sahel et du Burkina Faso en particulier.

Ils vont aussi traiter des questions de l’aménagement du territoire rural. Il y a un cours sur l’aménagement de la prospective territoriale, un autre sur santé et développement, un autre sur les dimensions territoriales, enfin le dernier c’est un cours de méthodologie qui va leur permettre de collecter des données au Burkina Faso et de produire un rapport de recherche », a-t-il expliqué.

Ce Master inscrit dans le programme, intitulé « Climate Change and Diversity : Sustainable Territorial Development » centré sur une problématique d’actualité majeure, vise à former des futurs professionnels dans un contexte global d’urgence environnementale et climatique, selon Diego Escalona Paturel, Chef de coopération de l’Union européenne au Burkina Faso, partenaire financier du programme.

Le chef du département de géographie de l’université Joseph Ki-Zerbo, s’est montré confiant quant à la qualité de la formation que les apprenants recevront. « Soyez rassurés, que le défi sera relevé, la compétence africaine promue et le savoir-faire du géographe seront transmis aux apprenants », a confié le Dr Emmanuel Ouédraogo.

Et pour le Professeur Cyrile Semdé, Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Humaines UFR/SH, la pertinence de ce programme tient d’abord de son caractère réticulaire. « Ce programme reflète à mon sens la tendance dans laquelle s’inscrivent et doivent continuer de s’inscrire nos institutions universitaires ; s’ouvrir au monde professionnel qui devient dès lors une partie prenante essentielle, et non pas simplement un consommateur des produits de la formation académique », dit-il.

Il a laissé entendre aux apprenants que « le succès du programme dépend en grande partie de vous. Je vous exhorte donc à prendre au sérieux la formation dans laquelle vous vous êtes engagés, parce que vous êtes appelés à faire partie des porteurs de l’avenir de l’humanité ».

Le programme vient enrichir l’offre de formation de l’Université Joseph Ki-Zerbo, tout en élargissant le cercle de ses partenaires. À noter qu’il s’agit d’un programme bilingue qui concilie soit, l’anglais et le français, soit l’anglais et le portugais, soit l’anglais et l’espagnol.

Le Professeur Maximo De Marchi, coordinateur général du programme, le Professeur Adama Sanou, le vice-président, chargé de la recherche et de la coopération internationale et bien de responsables académiques ont pris part au lancement du Master international Erasmus Mundus.

Pour rappel, le programme Erasmus existe depuis 1987. Le Burkina Faso a bénéficié de ce programme de par le passé. 129 étudiants et 105 enseignants ont bénéficié, entre 2016-2020, vers l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, la Slovénie et la Suède.

Akim KY

Burkina 24

