Burkina Faso : Fin de formation des journalistes membres de l’AJSB sur la gestion des événementiels sportifs

Depuis le 19 février 2024, des journalistes sportifs du Burkina Faso étaient outillés sur les notions de « la gestion des évènements sportifs ». Deux semaines après, soit ce vendredi 1er mars 2024, ce cadre de partage d’expériences a refermé ses portes. Ce sont une cinquantaine de membres de l’Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) issus de différents organes de presse qui ont eu une valeur ajoutée à leurs niveaux, parlant de gestion des événementiels sportifs.

Passer le Cap de d’amateurisme dans l’organisation des évènements sportifs pour parvenir au professionnalisme, en voilà la raison qui valu la tenue de cette session. Elle s’est tenue en deux phases et deux vagues, sous le thème «Gestion des événementiels sportifs». Un thème qui avait vraiment sa place dans cette association qui en organise annuellement, selon le président de l’association Jérôme Tiendrébéogo.

«Nous sommes tous conscients que le professionnalisme dans ses organisations donnera plus d’éclat et de tonus à l’AJSB à même de lui offrir plus de PTF. C’est pourquoi depuis le 19 février, ce sont une cinquantaine de journalistes sportifs du Burkina qui ont été formés par des experts venus de l’Arabie Saoudite et du Burkina sur comment organiser, gérer et planifier des événements sportifs.

Nous avions également appris les normes et les qualités sportives. C’est pour dire que nous avions beaucoup appris et nous vous donnons rendez-vous au mois d’août prochain pour vous montrer que nous avions réellement appris de ce séminaire», a dit le président de l’AJSB.

Une initiative rendue possible grâce à l’appui de ses partenaires notamment le Fonds d’Appui à la formation professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), le ministère des Sports, de la jeunesse et de l’emploi, et Excellence Hôtel de Ouagadougou où s’est déroulée précisément cette formation livrée par des experts en gestion d’événementiels sportifs internationaux et nationaux, dont Djamil Faye, Rock Olivier Tiendrébéogo, Bakary Sidibé et Yves Sawadogo.

Ce sont des remerciements de plus d’une cinquantaine de journalistes qu’ont eu droit les porteurs de cette initiative. Le ministre en charge des sports a, après avoir reçu ses remerciements, promis d’autres initiatives de ce genre enfin que les journalistes soient outillés de la plus belle des façons.

« C’était une très bonne initiative. C’est vrai que l’AJSB compte 100 membres et que 50 seulement ont pu participer. Mais c’est déjà un premier départ. Le thème il est très important. Vous savez que nous avons beaucoup d’événements sportifs. Je pense qu’avec cette formation on va essayer de travailler avec l’AJSB pour l’organisation de la nuit des médaillés», a fait savoir le ministre.

En dehors du ministre, les acteurs premiers de cette formation, à savoir les Hommes de médias, ce sont des remerciements et des discours de reconnaissance qui sont sortis. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs souhaité d’autres formations de ce genre pour une meilleure mise à niveau.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

