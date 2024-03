Culture : La plateforme FASTREAM voit le jour pour raviver les flammes du cinéma burkinabè

publicite

Redynamiser l’industrie du cinéma au Burkina Faso, et promouvoir la culture et les artistes à l’échelle internationale, c’est dans cette idéologie que la plateforme de streaming Faso Stream en abrégé FASTREM a vu le jour. Elle a officiellement été lancée le vendredi 1er mars 2024, à Ouagadougou.

Capitale du cinéma africain, Ouagadougou est une plaque tournante du cinéma. Nonobstant cette identité, le cinéma burkinabè peine à occuper une place de choix à l’international. Face à ce constat, des actions sont entreprises pour donner au cinéma burkinabè tout son éclat. C’est dans cette veine que la plateforme de streaming FASTREAM a vu le jour.

« Cette plateforme offre une opportunité inestimable aux créateurs burkinabè qui ont leurs films qui n’arrivent pas à vendre, et n’arrivent souvent pas à trouver des distributeurs pour les films à l’international. Ça ouvre cette fenêtre d’opportunité à ces films d’être vus à l’international, parce que nous avons une très forte communauté de la diaspora qui demande des films », a étayé Elom Assamagan, promoteur de la plateforme FASTREAM.

C’est avec enthousiasme que les acteurs du 7e art accueillent cette révolution. Pour Issiaka Sawadogo, acteur burkinabè, cette plateforme vient à point nommé, car elle va contribuer à installer le cinéma burkinabè à l’international.

« Je pense qu’aujourd’hui, nous venons de faire la différence au Burkina Faso, nous disons que nous sommes le pays de la différence, nous faisons toujours la différence en créant. On a créé le FESPACO, on a créé le MICA, on a créé plein d’institutions et toute l’Afrique profite. Encore une fois aujourd’hui marque la naissance d’une plateforme qui va à partir de maintenant aux côtés de Netflix, Canal+ et autres qui existent déjà sur le marché aussi faire son petit bonhomme de chemin », a dit Issiaka Sawadogo.

La plateforme FASTREAM est disponible en ligne. Pour y accéder, un abonnement mensuel de 1000 FCFA est demandé, et va s’étendre à 2500 FCFA passée la phase de promo. Une dizaine de films sont déjà disponibles sur la plateforme.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

