« Il faudra qu’on m’explique un jour pourquoi je n’ai pas eu le droit de présenter ma candidature » (Kamou Malo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Sélectionneur des Etalons du Burkina Faso entre 2019 et 2022, Kamou Malo s’est confié dans un entretien accordé à Afrik-Foot. Le sélectionneur s’est penché sur plusieurs questions dont le choix qui n’a pas été porté sur sa personne pour le poste de sélectionneur national des Étalons. Il a indiqué que «les gens ont fait une consultation restreinte, ils n’ont pas fait un appel à candidatures».

La suite après cette publicité

Un entraîneur local et qualifié, voilà les aspirations de la fédération burkinabè de Football (FBF) selon son président lors d’une conférence de presse. Le ministre en charge des sports Boubakar Savadogo l’avait également dit dans une de ses sorties, lors de la formation de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina (AJSB).

En fin de compte, le choix s’est posé sur Brama Traoré, un coach qui sans équivoque connait bien ce milieu sportif burkinabè. Mais, Kamou Malo également un vétéran du milieu était beaucoup attendu par plusieurs amoureux du football burkinabè.

« Ma candidature, si candidature il y a, parce que les gens ont fait une consultation restreinte, ils n’ont pas fait un appel à candidatures. Ils ont copté des personnes ciblées tout en mentionnant, en précisant, que ma candidature ne sera pas acceptée. Je n’ai pas eu la chance de participer au choix du sélectionneur. Ma candidature a été écartée dès le départ. Je n’ai pas de regrets car ma candidature a été écartée dès le départ. Si j’avais pu candidater, j’aurais pu aujourd’hui nourrir des regrets, mais tel n’est pas le cas », s’est lamenté l’ancien coach des Étalons.

Sans tergiverser, il a été catégorique en ces termes : «Ceux qui l’ont fait pourraient vous donner une explication à ça. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas si j’ai cessé d’être Burkinabè ou pas ? Ou bien, c’est parce que Velud m’a remplacé, ils ne pouvaient concevoir que je le remplace à mon tour ? Je ne sais pas honnêtement ».

Il a également ajouté, concernant sa non reconduction après une demi-finale de la CAN que : «Ça dépend de quel côté on se situe. Comme vous l’avez souligné, faire une demi-finale d’une coupe d’Afrique n’est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas le décideur, j’ai accepté leur décision ! Seul le décideur sait pourquoi je n’ai pas été conservé, il faudra le lui demander ».

A l’écouter, «il m’arrive de me poser des questions du genre : qu’est-ce que j’ai pu faire qui soit irrémédiable ? Je me demande même parfois si je n’ai pas fait une chose tellement grave au point d’avoir perdu ma nationalité burkinabè. En tout cas, il faudra qu’on m’explique un jour pourquoi je n’ai pas eu le droit de présenter ma candidature pour le poste de sélectionneur.

Je crois être Burkinabè, j’ai servi sous le drapeau de mon pays en tant que policier, je connais les valeurs de la république. Qu’on vienne me dire que je n’ai pas le droit de déposer mon dossier pour ce poste, avec toute cette campagne médiatique autour. Je crois que ce n’est pas juste. C’est une démarche qui m’a vraiment choquée et, jusqu’à présent, je n’arrive pas à me l’expliquer».

En rappel, Kamou Malo a conduit les Étalons à la quatrième place à la CAN 2021 au Cameroun. Un dernier match de la troisième place qui a certainement dû faire oublier son parcours incroyable au regard de celui qu’ont fait les Étalons à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite