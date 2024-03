Étalons : « Quand dans un pays, le Comité Exécutif d’une fédération n’a pas son mot à dire, c’est normal qu’on se trompe souvent » (Kamou Malo)

publicite

L’ex sélectionneur des Etalons, Kamou Malo a donné son avis sur la participation des Etalons à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Le technicien de l’AS Douane est clair : «le monde du football burkinabè» est à l’origine de cette débâcle. Cela, faisant allusion à la gestion de la plus grande instance du football burkinabè. C’était au micro de Afrik-foot.

Après un parcours acceptable à la CAN 2021, les Étalons du Burkina, qui étaient désormais parmi les favoris de la compétition ont trébuché à la 34ème édition en Côte d’Ivoire 2023. A qui la faute ? L’ex coach est clair : la faute revient à tous, il faut entendre par là tous les amoureux du football burkinabè.

« Peut-on l’appeler gâchis ? On peut dire oui, si on compare le parcours de 2024 au parcours de 2022 car nous avions une belle équipe. A qui la faute ? Je dirais le monde du football burkinabè, tous les acteurs du football burkinabè. Il faut avoir le courage de le dire. Quand certaines décisions sont prises sans qu’il n’y ait personne pour lever la voix pour dire non, nous sommes tous responsables. Je ne vais pas accuser Jean ou Paul. Si nous laissons une seule personne décider du sort du sport de toute une nation, nous sommes tous responsables. Une seule personne ne doit pas pouvoir décider pour tout un peuple », a déclaré Kamou Malo.

Pour lui, «quand, dans un pays, le Comité Exécutif d’une fédération n’a pas son mot à dire, il n’a pas droit au chapitre, je le dis, parce que je le sais, une seule personne, peut-être avec son directeur de cabinet, décide pour tout un pays, c’est normal qu’on se trompe souvent. Si les décideurs avaient réussi, ils allaient bomber le torse et montrer aux yeux du monde, qu’ils ont réussi leur pari. Maintenant qu’ils ont échoué, nous sommes tous responsables, tous coupables».

Après avoir joué et perdu la 3ème place en CAN 2021, les poulains de Hubert Velud, désormais aux mains de Brama Traoré, se sont vu écartés de la compétition en huitièmes de finale par le Mali à l’édition qui a suivi (CAN2023). Place désormais à la démonstration du nouveau sélectionneur Brama Traoré le 22 mars 2024, face à la Libye.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

