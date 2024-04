7e édition du prix du meilleur engagement citoyen : Les dépôts de candidature sont attendus du 8 mai au 30 août 2024

publicite

0 Partages Partager Twitter

En marge des journées nationales d’engagement patriotique et de la participation citoyenne, le ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions organise la 7e édition du prix du meilleur engagement citoyen édition 2024. Le ministre en charge de la justice Me Edasso Rodrigue Bayala a procédé au lancement officiel du prix le mardi 9 avril 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans la dynamique de promouvoir les valeurs citoyennes, d’éveiller, voire renforcer le sursaut patriotique, de valoriser les initiatives et les actions des citoyens, le gouvernement a entrepris depuis sept ans maintenant de primer les personnes physiques et morales à travers un prix dénommé le « Prix du meilleur engagement citoyen ».

Selon Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice, cette initiative est destinée à mettre en lumière, à récompenser et encourager les actions citoyennes de personnes physiques ou morales dans les domaines social, économique, politique et culturel en faveur des communautés sur toute l’étendue du territoire national.

« Les exemples d’actes d’engagement citoyen en faveur du développement de leurs communautés, à l’actif de personnes physiques ou morales, sont enregistrés dans divers secteurs de la vie nationale. Toutefois, ces actions citoyennes d’une utilité indéniable passent inaperçues ou ne sont pas suffisamment reconnues et valorisées », a-t-il justifié.

Pour cette 7e édition, Me Edasso Rodrigue Bayala a indiqué que le prix fait peau neuve avec deux innovations majeures. Il s’agit entre autres de l’ouverture du prix aux Burkinabè de la diaspora, et de la possibilité du dépôt des dossiers en ligne à travers la plateforme htpps://ecitoyennete.gov.bf/pmec.

Concernant les conditions de participation, le ministre en charge de la justice a souligné l’importance de l’exemplarité dont fait cas le candidat dans sa communauté et sa participation active à la vie de la Nation. Qu’à cela ne tienne, Me Edasso Rodrigue Bayala a notifié que le prix est ouvert à tous les Burkinabè de 18 ans d’âge minimum à l’exception des agents du ministère en charge de la justice.

Outre cela, le directeur général de la promotion de la citoyenneté et de la paix Benjamin Sow, a expliqué que le vainqueur de la 7e édition du prix du meilleur engagement citoyen repartira avec la somme de 1.500.000 FCFA assorti d’un trophée, d’une attestation et des documents sur le vivre ensemble. Quant aux prix spéciaux à savoir la deuxième et la troisième place, ils recevront respectivement la somme de 750.000 FCFA et 500.000 FCFA.

D’ailleurs, Benjamin Sow a rappelé que les différentes candidatures seront recevable à partir du 8 mai au 30 août 2024 en ligne et surtout en présentiel sur le site du secrétariat de la direction technique qui s’occupe des questions de la citoyenneté et du civisme situé à l’immeuble Simporé où au sein du centre national Cardinal Paul Zoungrana.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite