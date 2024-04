Ramadan 2024 : La Chine Populaire fait un don d’une valeur d’environ 3 millions de F CFA à la FAIB

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’ambassade de la République Populaire de Chine au Burkina Faso a fait un don de maïs, de pâtes alimentaires, du riz, des cartons de sucre à la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) ce lundi 8 avril 2024. Ce don s’inscrit, selon les donateurs, dans la dynamique de renforcer les liens entre les deux communautés mais également accompagner la FAIB à quelques temps de la fin du ramadan.

La suite après cette publicité

L’Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso, en collaboration avec l’équipe du Projet d’Assistance Technique pour la Démonstration et de Culture de Mil au Burkina Faso et l’Association Amitié Commerce sino-burkinabè, a octroyé à la Fédération des Associations Islamiques du Burkina ( FAIB), un don alimentaire d’une somme de deux millions six cent mille 2 600 000 FCFA.

Ce don est composé de 31 sacs de mais, 61 sacs de riz, 12 cartons de sucre, 21 bidons d’huile, 60 cartons de spaghetti et 300 paquets de biscuits. Une façon pour l’ambassade de témoigner son accompagnement à la communauté islamique dans ce mois de convivialité, selon Wang Wenzhang, conseiller politique de l’ambassade de Chine au Burkina Faso.

« Les peuples burkinabè et chinois partagent les mêmes valeurs d’amitié, de solidarité et d’entraide. C’est aussi des valeurs partagées entre musulmans burkinabè et chinois. Donc j’ai le plaisir de faire ce don. J’espère avec les efforts qu’on pourrait renforcer l’amitié entre nos peuples. C’est un symbole d’amitié. Pour nous, ce qui est vraiment important c’est de renforcer ces valeurs de solidarité, de partage de la paix entre ces deux peuples surtout dans ce mois de convivialité », s’est expliqué Wang Wenzhang.

C’est une vision qui a toute sa place surtout dans ce mois du Ramadan, selon le président de la FAIB, Dr Cheick Sidi Mohamed Maïga. « On a échangé à l’intérieur et ils nous ont démontré que la relation entre ces deux pays date de depuis des années. Ils l’ont démontré à travers ce geste. Ils nous ont même proposé des visites entre le Burkina Faso et la Chine.

Tout cela témoigne de la solidarité et le vivre ensemble entre le Burkina et la Chine. Nous sommes dans le mois de ramadan, c’est une occasion pour que nous aussi nous implorons d’avance le bon Dieu pour que le Burkina Faso gagne davantage beaucoup d’amis surtout avec les pays limitrophes », a indiqué le président de la FAIB.

A quelques instants de la fin du mois de ramadan, le président a saisi l’occasion pour appeler à suivre les valeurs de la religion tout en propageant la paix à travers la conjugaison des efforts de tout un chacun. « Nous, en tant que musulmans, on ne peut que nous accrocher au Coran et implorer Allah pour que la paix revienne », a-t-il conclu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite