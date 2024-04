Rupture collective de jeûne : Le Temple du rire solidaire avec les personnes vulnérables

publicite

L’association le Temple du rire officiel (TRO) a organisé une rupture collective de jeûne le dimanche 7 avril 2024 au profit des personnes vulnérables du quartier Patte d’oie à Ouagadougou. C’est un total de plus de 100 kits de repas qui ont été distribués.

En ce mois de pénitence, de solidarité et de partage, l’Association le temple du rire officiel (TRO) a comme à son habitude laissé parler son cœur. En effet, c’est dans la joie et la bonne humeur que les différents membres du TRO se sont réunis pour partager un repas avec les personnes en état de vulnérabilité du quartier Patte d’oie. Entre fou rire et humour ils n’ont pas dérogé à leur coutume qu’ils ont mise en place depuis trois ans maintenant.

En outre, le président du TRO Al, Ousséni Zida, a indiqué que l’initiative de la rupture collective, a pour objectif de favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. « L’association a déjà organisé pas mal d’activités comme des dons à l’orphelinat, les dons aux personnes déplacées internes. On organise le don de sang aussi. Chaque année, on organise des activités solidaires », a-t-il informé.

Sabine Ouédraogo, membre du temple du rire, a soutenu que l’association mène ces différentes activités sans discrimination de religion et d’ethnie. Par conséquent, elle a lancé une invite à ceux qui ne sont pas membres de l’association à y intégrer pour ensemble partager la bonne humeur.

Pour rappel, l’association le temple du rire officiel est une association à caractère social créée en 2015. Son objectif est de promouvoir entre autres la bonne humeur et le rire notamment à travers les réseaux sociaux.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

