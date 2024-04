Burkina Faso : La Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne réaffirme son soutien à la transition

publicite

La Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne a fait un décryptage sur la situation socio politique du Burkina Faso, ce lundi 8 avril 2024, à Ouagadougou.

De prime à bord, la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne a rendu un vibrant hommage aux FDS et VDP qui militent jours et nuits pour que la paix retrouve son trône au Burkina Faso. Par-là, ils se sont réjouis des actions déjà engrangées par les forces combattantes.

« Ces dernières semaines, dans plusieurs localités du pays, nous avons enregistré des prouesses qu’il conviendrait de saluer à sa juste valeur. Entre autres, nous avons les cas de reconquête de nos territoires dans plusieurs localités, le ravitaillement de communes et la réinstallation de plusieurs villages dans leur localité d’origine », a lancé Nina Ouédraogo, porte-parole de la Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne.

Par contre, la coordination s’est indignée face aux comportements de certains qu’ils qualifient « d’apatrides », qui selon eux se rangent contre l’avancée du pays. « En effet, des renégats de la nation se croyant cachés à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sous des costumes de démocrates et de soi-disant défenseurs de liberté ou de droits de l’homme, rament à contre-courant de la marche triomphale.

Ces déstabilisateurs d’une vieille époque pondent des déclarations et des communiqués préconçus par leurs maîtres qui, eux-mêmes ont une définition approximative de la démocratie et des droits de l’homme », a regretté Nina Ouédraogo.

Face à ces agissements, les associations de la veille citoyenne du pays ont convenu de parler d’une seule voix et se sont réunies au sein d’une coordination nationale appelée Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC) pour faire bloc autour de la vision des hautes autorités du pays.

« La lutte engagée contre le terrorisme et la souveraineté nationale étant toujours d’actualité, nous ne baisserons pas la garde jusqu’à la victoire finale. Et c’est le lieu pour nous de condamner fermement des organisations politiques qui essayent d’infiltrer nos mouvements par toutes sortes de pratiques. Les temps ont changé et vous aussi, vous avez l’obligation de change. En tout état de cause, celle ou celui-là qui essayerait de trahir cette lutte sera démasqué et exfiltré hors de nos rangs », a-t-elle argué.

