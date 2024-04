Une douzaine de drones acquis grâce aux contributions des Burkinabè à l’effort de paix

publicite

0 Partages Partager Twitter

Une douzaine de drones ont été acquis grâce aux multiples contributions des Burkinabè à l’effort de paix. Il s’agit de vecteurs aériens développés par une société turque. Le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a remis ces équipements au ministre en charge de la défense, ce lundi 8 avril 2024, rapporte la télévision publique RTB.

La suite après cette publicité

Du sang neuf pour les combattants du ciel ! « C’est une fierté de confirmer que ces appareils rejoignent la flotte de l’armée burkinabè. Ce sont des appareils performants, fiables que nous avons actuellement », a affirmé le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, à l’issue de la remise officielle.

Le Président burkinabè a ajouté que la coopération entre le Burkina Faso et la Turquie se porte très bien : « C’est ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère ». Un clin d’œil a également été fait au peuple burkinabè pour les efforts consentis.

Le Général de brigade Kassoum Coulibaly, ministre d’État en charge de la défense a, quant à lui, remercié les plus hautes autorités et soutenu que ces nouvelles acquisitions seront utilisées à bon escient.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite