Burkina Faso : Devis Sawadogo alias « Desk le célèbre » arrive à fabriquer deux voitures et s’essaye dans les drones

publicite

0 Partages Partager Twitter

Devis Sawadogo alias Desk le célèbre, est un artiste musicien, réparateur de téléphones et concepteur de véhicules à travers lesquels il a raflé deux prix au salon international de l’automobile du Faso. Découverte.

La suite après cette publicité

Primé deux fois au salon international de l’automobile du Faso, Devis Sawadogo dit DESK le célèbre a été primé pour la première fois en 2022 avec sa première réalisation de voiture et une deuxième fois cette année avec son deuxième véhicule. L’idée de confectionner les voitures, dit-il, est venue du constat qu’au Burkina Faso, presque tous les engins roulants sont importés.

« J’ai regardé que dans notre pays, le pays des Hommes intègres, presque tout ce qu’on voit, c’est des trucs importés. J’ai décidé de faire quelque chose qui va venir de mon pays. J’ai décidé de fabriquer d’abord une première voiture. La voiture noire, ensuite la voiture blanche avec une puissance de 120km/h, et avec la capacité de transporter quatre personnes et qui ne consomme pas trop en terme de carburant », dit-il.

Ne possédant pas d’atelier de fabrication, Desk le célèbre se donne six mois pour terminer l’assemblage de ses réalisations. « Je tourne dans les coins de casse-auto et moto et j’achète les éléments qui m’intéressent et je viens les mettre ensemble pour réaliser ce que je veux. Je n’ai pas d’atelier d’assemblage. J’utilise les ateliers de mes amis s’ils n’ont pas beaucoup de travail », confie-t-il.

Après la réalisation de ces véhicules, le concepteur des automobiles made in Burkina s’est fixé un autre objectif : Réaliser des outils aériens.

« J’ai décidé de m’essayer dans les drones, voir d’ici quelques années si on décide de mettre nos connaissances ensemble je crois qu’on pourra faire voler des drones pour lutter contre nos ennemis. En ce qui concerne les avions de chasse, pour le moment, ce sont les hélices qui sont là, il faut des gazeurs pour les faire voler », confie-t-il.

Desk le célèbre dit étudier le niveau de vie du citoyen burkinabè et décide de mettre en vente s’il y a des preneurs sa première réalisation, la voiture noire à 1.350.000 F CFA et la deuxième voiture, la blanche à 1.700.000 F CFA. Ce concepteur de voitures laisse entendre qu’ils sont nombreux, ces jeunes qui l’approchent pour travailler avec lui mais ne possédant pas d’atelier, il ne peut pas les employer.

Pour murir le projet de mettre en place une usine qui réduira le chômage au Burkina Faso en offrant des emplois aux jeunes, il compte sur l’accompagnement des bonnes volontés. Car, dit-il, au Burkina Faso, les jeunes ont la volonté de travailler mais il manque seulement les moyens.

Saly OUATTARA

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite