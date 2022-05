Baobab d’Or 2022 : Boubacar Zida dit Sidnaaba reçoit son trophée

0 Partages Partager Twitter

La 4e édition de la cérémonie du Baobab d’Or a eu lieu ce dimanche 29 mai 2022 à Ouagadougou. Boubacar Zida dit Sidnaaba, PDG du groupe Savane Médias a été distingué.

Afin de reconnaitre le mérite des Hommes ayant marqué le Burkina Faso dans quelque domaine que ce soit, le magazine culturel Radikal Mag et ses partenaires ont mis sur pied une initiative culturelle dénommée Baobab d’Or. Pour cette 4e édition, c’est le PDG de Savane Médias, Boubacar Zida dit Sidnaaba qui a vu ses efforts récompensés.

Le choix de cette 4e édition a porté sur la personne de Boubacar Zida car selon les organisateurs, ce dernier représente une source intarissable de conseils pour la jeunesse. Il est aussi selon eux, un modèle de persévérance, de réussite dont doivent s’inspirer les nouvelles générations car il a posé d’innombrables actions tendant à aider son prochain.

« Boubacar Zida est une école, une bibliothèque, un monument vivant et vu son parcours, nous nous sommes dit qu’il faut le célébrer de son vivant. Nous, nous nous sommes rendu compte que lorsque les Burkinabè veulent s’identifier à quelqu’un, ils s’identifient à quelqu’un qui vient de l’extérieur alors que nous avons des hommes qui inspirent.

C’est la raison pour laquelle nous avons choisi ce monument vivant pour marquer son parcours afin que cette jeunesse là puisse persévérer. C’est un monsieur qui n’envie même pas les ministres. Il est arrivé à un niveau où le monde entier doit savoir qu’au Burkina Faso, nous avons un baobab », a expliqué Karim Compaoré, commissaire général du Baobab d’Or 2022.

Entourés de tous ses amis et connaissances, Boubacar Zida n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance envers les initiateurs qui lui ont décerné sa première grande distinction.

« Sans vous mentir, le sentiment est vraiment inqualifiable ce soir. Pour moi, la valeur de cette distinction est plus que de l’Or. C’est plus que le diamant. Célébrer quelqu’un de son vivant est rare chez nous. Nous aimons célébrer ceux qui sont partis il y a longtemps. Ce baobab est la plus haute distinction de ma vie », s’est réjoui Sidnaaba.

L’innovation majeure de cette année a été la diffusion en direct sur la télévision Savane TV. Le comité d’organisation entend continuer dans ce sens dans les années à venir. La cérémonie a été marquée par des témoignages, des prestations d’artistes, des remises d’attestations de reconnaissance aux personnes ayant accompagné le Baobab d’Or 2022.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

