Trois diplomates français sommés de quitter le territoire burkinabè

Le Burkina Faso a donné, jusqu’à ce jeudi 18 avril 2024, l’ordre à trois diplomates français de quitter son territoire pour cause « d’activités subversives », a appris l’AIB.

Gwenaïelle Habouzit et les conseillers politiques Guillaume Reisacher et de Hervé Fournier, travaillant à l’ambassade de France au Burkina Faso, ont été déclarés comme « personnes indésirables » (persona non grata).

Ouagadougou qui les accuse « d’activités subversives », leur a donné jusqu’au 18 avril 2024 pour quitter le territoire.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

