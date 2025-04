Burkina Faso : Le Projet Plurielles forme une nouvelle génération de défenseurs des droits humains

publicite

Ouagadougou a accueilli le jeudi 03 avril 2025 la sortie officielle des stagiaires de la cohorte 2 du projet Plurielles. Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes juristes en les intégrant dans des cabinets d’avocats et des organisations de défense des droits humains.

Le projet Plurielles, initiative multi-thématiques et multi-pays, s’engage en faveur de l’épanouissement des femmes à travers le respect de leurs droits, leur autonomisation et l’accès à des services de santé adaptés à leurs besoins.

Dans cette dynamique, le projet entend renforcer les capacités de jeunes juristes en quête d’expérience et d’opportunités professionnelles. C’est ainsi qu’un stage à l’endroit de cette cible a été organisé au Burkina Faso. Deuxième du genre, le stage s’est achevé avec un satisfecit des initiateurs.

« On souhaiterait qu’il y ait cette nouvelle génération de jeunes juristes qui puissent embrasser les métiers de la justice afin qu’ils puissent être des défenseurs non seulement des droits humains, mais également des droits des femmes, des enfants et des adolescents, surtout en situation de vulnérabilité », a déclaré Docteur Issa Sirabié, directeur du projet Plurielles au Burkina Faso en guise de justificatif de la tenue du stage.

Au total, 37 jeunes juristes ont été formés sur plusieurs thématiques en lien avec les droits humains. Parmi eux, 15 ont été sélectionnés, dont 8 femmes et 7 hommes pour intégrer des cabinets d’avocats et des organisations de défense des droits des femmes, l’objectif étant de leur offrir une expérience de terrain essentielle à leur future carrière.

« Ce stage permettra non seulement de cultiver en eux la pratique, car la plupart des jeunes, en sortant de l’université, rencontrent des difficultés à s’insérer dans le monde professionnel, encore moins à trouver un stage.

Ces six mois leur ont permis d’apprendre le métier en lien avec la justice, et nous espérons que cette expérience sera un tremplin pour eux afin de s’insérer plus facilement dans le monde du travail », a ajouté Issa Sirabié.

Les bénéficiaires de de ce second stage, à l’image de Aficeta Cissé, ont exprimé leur satisfaction quant à la formation reçue. « Ce stage m’a beaucoup aidée. J’ai acquis un grand bagage intellectuel qui me servira dans le futur, peu importe où j’irai », a témoigné Aficeta Cissé, une stagiaire.

Avec cette nouvelle cohorte, le projet Plurielles confirme son engagement à bâtir un avenir où les jeunes juristes seront des acteurs-clés dans la promotion et la défense des droits humains au Burkina Faso et au-delà.

Aurelle KIENDREBEOGO

Pour Burkina 24

