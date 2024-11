Région des Cascades : Le Projet PLURIELLES offre du matériel médical aux services de santé

publicite

Le mardi 26 novembre 2024, le projet PLURIELLES a procédé à la remise de matériel médico-technique, de médicaments et de consommables, à des centres de santé dans la région des Cascades. Ce don qui a été fait à Banfora, est destiné à 21 formations sanitaires des districts de Banfora et de Sindou.

Le projet PLURIELLES est une initiative conjointe entre « Santé Monde« , « Avocats sans frontières Canada« , et « SOCODEVI« , financée par « Affaires mondiales Canada« . Il vise à promouvoir les droits des femmes et des adolescents, en mettant l’accent sur la santé sexuelle et reproductive (SSR). Ce projet a pour but d’améliorer l’offre de services de santé dans la région des Cascades, tout en respectant la dignité des bénéficiaires.

A l’occasion de la cérémonie, le coordonnateur du projet PLURIELLES, Dr Issa Siribié, a souligné l’importance de ce don comme réponse aux besoins exprimés par les centres de santé locaux. « Cette dotation vise à renforcer le plateau technique et à améliorer l’offre de soins », a-t-il déclaré lors de son discours.

Une contribution essentielle

D’une valeur de 208 159 146 FCFA, le don comprend principalement du matériel médico-technique destiné aux services de maternité et aux dispensaires, ainsi que des médicaments et des produits pour le nettoyage des établissements de santé. Ce soutien est crucial pour garantir un environnement propre et accueillant pour les patients et le personnel médical.

Ce matériel permettra également d’accompagner les Directions de la Santé de Banfora et de Sindou dans la mise en œuvre du « Plan National de Développement Sanitaire 2021-2030« . L’objectif stratégique 3 de ce plan se concentre sur l’augmentation de l’utilisation des services de santé de qualité pour toute la population, tout en veillant à ce qu’aucun individu ne soit confronté à un risque financier.

Réactions des bénéficiaires

Le Directeur régional de la santé des Cascades, Windékouni Abdoul Aziz Ouédraogo, a au nom des bénéficiaires, exprimer sa gratitude envers les donateurs. Il a souligné que ce matériel contribuera à améliorer significativement la qualité des soins offerts aux populations de la région.

Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région des Cascades, Badabouè Florent Bazié, a également remercié les initiateurs du projet, affirmant que les résultats obtenus depuis l’implémentation de PLURIELLES dans la région sont appréciables.

Importance de la qualité des données sanitaires

En marge de la cérémonie, Dr Siribié a également souligné l’importance de la qualité des données sanitaires pour une planification efficace des actions de santé. À cet égard, le projet PLURIELLES a offert du matériel informatique, comprenant quatre ordinateurs portables et quatre imprimantes multifonctionnelles, destinés à la Direction régionale de la santé (DRS) et aux Directions de la santé (DS) de Banfora et de Sindou.

La remise de matériel dans le cadre du projet PLURIELLES selon les représentants du projet, représente un point clé pour l’amélioration des soins de santé dans la région des Cascades. Grâce à l’engagement des organisations partenaires et au soutien d’Affaires mondiales Canada, Dr Siribié a précisé que ce projet a le potentiel d’apporter des changements significatifs dans la vie des femmes et des adolescents, tout en favorisant l’accès à des services de santé de qualité pour tous.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

