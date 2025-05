Journée des coutumes et traditions 2025 : À Koukouldi, la cohésion sociale et la lutte contre le terrorisme au cœur de la célébration

Koukouldi, dans la région du Centre-Ouest, a célébré avec ferveur la deuxième édition de sa journée dédiée aux coutumes et traditions le jeudi 15 mai 2025. L’événement, organisé au Centre culturel Yilo, avait pour thème « la contribution de l’initiation dans la formation d’un citoyen discipliné et ordonné », soulignant ainsi la valeur du patrimoine culturel local.

Cette journée commémorative de la Journée nationale des coutumes et traditions à Koukoudi a été marquée par un défilé de diverses communautés, incluant des masques, des chasseurs traditionnels Dozos, et des performances de troupes traditionnelles.

Bassolma Bazié, promoteur du Centre culturel Yilo de Koukouldi, a insisté sur la pertinence du thème de cette année. Selon lui, les difficultés actuelles, y compris le terrorisme, découlent d’un manquement fondamental dans l’éducation, un éloignement des valeurs transmises par les ancêtres à travers les coutumes et les traditions.

Il a souligné que si les valeurs ancestrales avaient été maintenues, des problèmes comme la trahison et le mensonge n’auraient pas pris racine.

« Les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui, en commençant même par le terrorisme, ne sont que les conséquences des manquements que nous avons eus, fondamentalement au niveau de notre éducation. A ne pas suivre les valeurs qui ont été imprimées par nos aïeux, nos grands-parents, nos parents, à travers les coutumes et les traditions.

Nous pouvons dire qu’il y a des gens qui nous attaquent de l’extérieur, nous pouvons dire que c’est l’impérialisme qui nous attaque, nous pouvons dire que c’est parce qu’on veut notre sous-sol. Nous pouvons dire que c’est parce qu’on veut nos terres. Mais pour le moment, ce sont nos enfants, nos frères ou des grands-frères qui sont instrumentalisés par des étrangers pour s’en prendre à leur propre pays. Mais c’est parce que les gens sont perdus.

Si nous avions été maintenus sur la droiture du chemin tracé par les coutumes et les traditions, en parlant d’initiation, il n’allait pas y avoir de trahison, il n’allait pas y avoir donc de traite, il n’allait pas y avoir de mensonges parce qu’il n’allait pas y avoir de menteurs », a-t-il indiqué. Egalement, il a invité la jeunesse à s’approprier des valeurs ancestrales.

Le ministre en charge de la justice, Eudasso Rodrigue Bayala, représentant le Premier ministre, a mis en lumière l’importance du 15 mai pour le gouvernement.

Il a affirmé que dans le contexte actuel, il est crucial de puiser dans les sources ancestrales et culturelles pour contribuer à la lutte contre le terrorisme et l’impérialisme, et pour raviver la flamme de la culture burkinabè.

« La journée du 15 mai revêt d’une importance capitale. A ce moment historique, nous devons être capable d’aller dans les sources ancestrales, dans nos sources culturelles (…) pour puiser et contribuer à la lutte contre le terrorisme et contre l’impérialisme. Et la Journée du 15 mai, comme vous le savez, aussi veut raviver au Burkina Faso la flamme de sa culture.

Si nous ne voulons pas déambuler dans les méandres de l’histoire, nous devons retrouver notre authenticité. Et nous devons retrouver nos cultures. Nous devons aller puiser dans les savoirs ancestraux pour améliorer notre avenir dans tous ses compartiments », a-t-il lancé.

Valerie Kaboré, marraine de cette édition, a également souligné le rôle essentiel des coutumes dans la lutte contre le terrorisme, estimant que la population a besoin de se reconnecter à ses racines pour trouver l’énergie nécessaire pour surmonter la crise et retrouver le bonheur.

En marge de cette célébration, une opération de délivrance de Cartes Nationales d’Identité Burkinabè (CNIB) et d’actes de naissance a été organisée au Centre culturel Yilo de Koukouldi, dans la commune de Tenado.

