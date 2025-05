Le Moogho Naaba célèbre le 15-Mai en mettant l’accent sur l’éducation comme pilier de la société

publicite

Le 15 mai de chaque année, les coutumes et les traditions sont fêtées au Burkina Faso. À l’occasion du 15 mai 2025, le Moogho Naaba, Roi de Ouagadougou, a célébré cette journée à travers différentes activités à Panghin, dans le palais royal. La thématique qui a guidé la célébration est « L’éducation dans le Moogho, un terreau fertile de promotion du patriotisme, du civisme et des valeurs coutumières et traditionnelles ».

La suite après cette publicité

C’est par un « Yisgu Spécial » suivi de la remise du ‘nécessaire’ aux sacrificateurs que la commémoration du 15 mai 2025 a débuté chez le Moogho Naaba. « On a remis le nécessaire aux sacrificateurs pour aller demander à Dieu et aux mânes de nos ancêtres de nous donner la sécurité, la paix, une bonne pluviométrie pour que nous puissions vivre ensemble de façon harmonieuse », a indiqué le Ouidi Naaba, mandaté par le Moogho Naaba.

À l’issue de cela, le Moogho Naaba a reçu les plus hautes autorités du pays et la foule venue commémorer le 15-Mai sur le terrain des sports de la cour royale aménagé pour la circonstance.

Le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, ainsi que le représentant du président de l’Assemblée Législative de Transition (ALT), ont marqué de leur présence en ce jour mémorable pour la tradition et les coutumes.

Le Moogho Naaba, par la voix du Ouidi Naaba, a demandé à ce que chacun puisse connaître sa culture et la pratiquer. Au-delà de cela, le Moogho Naaba a exhorté les parents à bien éduquer les enfants.

« C’est par l’éducation que nous pouvons distinguer le bien et le mal, c’est par l’éducation que nous pourrons avoir du respect pour les autres et c’est par l’éducation qu’on pourra vivre ensemble de façon harmonieuse », a conseillé le Moogho Naaba. Il a demandé à l’ensemble de la population de penser davantage à l’intérêt collectif dans leurs actions qu’à l’intérêt individuel.

Le ministre de la Défense, Célestin Simporé, a lui aussi insisté sur l’importance de l’éducation lors de sa prise de parole, reconnaissant qu’elle est la base d’une société en paix. Selon lui, si les enfants sont bien éduqués, la famille vit dans la paix et l’harmonie, le quartier vit dans la paix, et par conséquent, toute la société vit dans la paix et la quiétude. C’est pourquoi le ministre de la Défense a demandé aux parents de bien éduquer leurs enfants pour le bien de toute la nation.

Plusieurs panels ont abordé la thématique de l’éducation dans le Moogho au cours de cette journée spéciale pour les traditionaliste, les coutumiers… Bref, pour le Burkina Faso.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite