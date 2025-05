Célébration de la Journée des coutumes et traditions 2025 : Le royaume de Zoungrantenga et les forgerons au cœur d’une conférence publique

publicite

Le 15 mai de chaque année, il est célébré au Burkina Faso la Journée des coutumes et traditions. En prélude à la célébration au titre de l’année 2025, le royaume de Zoungrantenga a organisé une conférence publique, dans la soirée du mercredi 14 mai 2025, à Tenkodogo.

La suite après cette publicité

Pour la célébration du 15 mai 2025, les ministres du royaume de Zoungrantenga ont reçu pour instructions d’organiser des activités bénéfiques à tous.

C’est ce dont a fait comprendre l’un des ministres de Sa majesté Naaba Guiguimpolé, Dima du Zoungrantenga, Roi de Tenkodogo, justifiant ainsi l’organisation de la conférence publique, tenue au palais royal de Tenkodogo, moins de 24 heures avant la date de célébration officielle de la Journée des coutumes et traditions.

« Dans le cadre des activités du 15 mai, le Roi a trouvé mieux de nous instruire de faire quelque chose de profitable à tout le monde. Et, c’est dans cet ordre d’idée qu’on a trouvé mieux de faire venir les forgerons non seulement pour expliquer ce que c’est qu’un forgeron, ce que fait le forgeron, le lien existant entre le forgeron et le roi et le lien existant entre le forgeron et les autres populations », a déclaré le Dimtinga Naaba.

Première du genre dans le royaume de Zoungrantenga, la conférence publique a réuni des conférenciers venus du Burkina Faso, du Bénin et du Mali. Chacun, en ce qui le concerne, a développé une thématique.

Le premier intervenant, Dimtinga Naaba, a planté le décor en faisant un peu l’histoire et en rappelant le lien des communautés de Zoungrantenga. Il a essentiellement fait savoir que le Zoungrantenga est le royaume père. C’est-à-dire que c’est de lui que son nés les autres royaumes mossi du Burkina Faso. D’où, a-t-il laissé entendre, « c’est là l’esprit du premier roi Naaba Zoungrana ».

Azilèmin du Bénin, a abordé la thématique liée à l’« autel sacré de la forge ». Il a d’emblée défini l’autel comme étant la source de toutes connexions que l’on a su arracher à l’Afrique.

L’autel, a-t-il aussi indiqué, c’est la terre, des objets dans lesquels sont indues certaines forces, des énergies capables de se déplacer. « C’est une place dédiée à une force invisible qui peut agir et défendre le cas d’un milieu ou d’un homme, d’un groupe d’homme ou de tout un peuple », a-t-il dit en résumé.

L’autel de la forge, a-t-il alors expliqué, c’est le génie qui a permis à l’homme noir de pouvoir faire la découverte des fers (blancs, rouges, jaunes, noirs).

Pour lui, l’autel de la forge, c’est également une richesse que l’on recueille, rassemble par l’art et les techniques qui l’entoure et que dieu de l’autel bénit s’il l’on suit bien les règles qu’il faut.

Nouwaly Kanté, représentant de l’association Soumangourou Kanté du Mali, a entretenu sur « le rôle du forgeron dans le Mandé ». A l’en croire, le forgeron peut endosser plusieurs casquettes.

Car, a-t-il avancé, en plus du travail de la forge, qui consiste à fabriquer les outils, les armes de guerre, les ustensiles de cuisine, la circoncision, la médecine traditionnelle, le forgeron est le conseiller principal du roi. Pour ce dernier rôle, il a fait comprendre qu’il n’intervient qu’en dernier recours et par le biais de l’autel de la forge.

Pour rappel, plutôt dans la journée, un match de gala a opposé l’équipe des forgerons à celle des Yadsé. Cerise sur le gâteau, l’arbitrage a été dirigé par l’ethnie peulh. Le tout, dans une ambiance de parenté à plaisanterie et de bon vivre-ensemble.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite