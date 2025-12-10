Sortie officielle de la promotion « Souveraineté » de l’ENAM : 1290 nouveaux cadres prêts à servir un Burkina souverain

L’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) a célébré le mardi 9 décembre 2025, à Ouagadougou, la sortie officielle de la promotion 2023-2025. Cette promotion a été baptisée « Souveraineté ». Devant autorités gouvernementales, de partenaires et de personnalités, 1290 stagiaires ont officiellement clos leur parcours de formation, affichant un taux de réussite de 100%.

Entrés en novembre 2023, ces futurs cadres de l’administration burkinabè ont suivi des formations rigoureuses d’une durée variant entre 18 et 36 mois selon les filières. Ces 1290 jeunes diplômés sont issus des cycles B, A, D et C regroupés au sein de 19 filières, 53 sections et répartis dans 5 départements.

Le délégué de la promotion, Pascal Tiendrébéogo, a tenu à souligner le chemin parcouru. « Les mois d’apprentissage ont été un véritable creuset d’efforts, d’exigences, de rigueur et de résilience. Nous avons été préparés à faire face aux exigences du service public et aux nouveaux défis de l’Etat ».

Pour ces derniers, ce nom est « à la fois un honneur, une mission et un engagement ». Il a indiqué que la promotion « Souveraineté » est prête à servir le Burkina Faso. « Camarades, soyons des agents exemplaires, des citoyens engagés et des serviteurs fidèles de la Nation. Peuple burkinabè, tu peux compter sur la promotion Souveraineté », a fait savoir Pascal Tiendrébéogo à ses pairs et au pays.

« Cultivez l’intégrité, l’éthique et la déontologie. Soyez des révolutionnaires patriotes progressistes capables de conduire judicieusement notre pays vers un avenir meilleur, fondé sur un développement endogène », a exhorté, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Mathias Traoré, à ces jeunes diplômés.

Le directeur de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), Dr Jacob Yarabatioula, a montré l’attachement à la performance académique de son institution. Au-delà de l’excellent taux de succès, il a mis en avant l’excellence individuelle en citant les « super-majors » de chaque cycle et leurs moyennes exceptionnelles.

A ce titre, ces derniers, au nombre de 4, sont tous repartis individuellement avec une attestation, un ordinateur portable et une moto. Cette initiative, présentée comme une innovation, selon Dr Jacob Yarabatioula, révèle une volonté de récompenser et de motiver l’exemple.

En marge de cette sortie, plusieurs infrastructures, à hauteur de plus de 2 milliards de Francs CFA, selon les dires de directeur général de l’ENAM, ont été offertes à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature.

Il s’agit d’une voirie offerte par le gouvernement, un bâtiment d’un niveau donné par l’homme d’affaires Idrissa Nassa, un terrain de football par le groupe Ebomaf, une nouvelle façade de l’école offerte par IAMGOLD Essakane SA et une médiathèque offerte par CIM-METAL.

Dr Jacob Yarabatioula, a exprimé sa gratitude à l’endroit de ces donateurs. Il a souligné que « ces infrastructures milliards viennent renforcer la vision de l’ENAM qui est à l’horizon de 2026, faire de l’ENAM une école de prestige, d’excellence et d’innovation rayonnant au plan national, sous-régional et international ».