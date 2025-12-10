16 jours d’activisme : Taafé Vision utilise le cinéma pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

Partage

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre (VBG), l’association burkinabè Taafé Vision a organisé une projection débat du court-métrage de fiction «À tout prix» le mardi 09 décembre 2025 à Ziniaré. Cette initiative vise à sensibiliser les femmes aux différentes formes de VBG, avec un accent particulier sur la pratique de l’excision.

L’événement, qui a réuni des femmes, des représentants de l’action sociale et des forces de sécurité, a permis d’aborder une réalité encore tenace.

La conférence animée par des responsables locaux a notamment révélé que, selon la police, quatre jeunes filles ont été victimes d’excision en 2024 dans la région d’Oubri.

Le film «À tout prix», réalisé par Maïmouna Ouédraogo, se distingue par son approche. Plutôt que de montrer la violence explicite, il choisit de mettre en lumière les conséquences psychologiques et sociales de l’excision sur les survivantes.

« Aujourd’hui à Ziniaré, on diffuse le film À tout prix, qui est un film qui aborde la question de l’excision sous l’angle des survivantes. Nous avons décidé de miser vraiment sur les dialogues, sur le jeu d’acteurs pour montrer à quel point cette pratique est destructrice », a expliqué Azaratou Bancé, présidente de Taafé Vision.

Elle a rappelé l’engagement de son association à utiliser le 7e art pour le changement.« Taafé Vision est une organisation qui est à cheval entre la culture, le cinéma et le genre. On s’est dit qu’on peut utiliser le cinéma pour travailler à l’égalité hommes-femmes, à lutter contre les violences basées sur le genre»,a confié Azaratou Bancé.

Le financement de cette campagne émane de l’Union Européenne (UE), qui a salué l’efficacité de l’approche cinématographique de l’association. Marc Duponcel, chef de coopération à la délégation de l’Union Européenne à Ouagadougou, a insisté sur l’importance du partenariat.

« L’Union européenne est fortement engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Taafé Vision fait partie de ces organisations de première ligne, et c’est pour cette raison que nous l’appuyons», a-t-il indiqué.

Les femmes de Ziniaré ont accueilli favorablement l’initiative. Kaboré/Ouédraogo Jeanne, présidente de la coordination départementale des femmes de Ziniaré, a témoigné de l’impact du débat.

« Les violences sur les genres, c’est une réalité. Nous apprécions infiniment Taafé Vision pour cette initiative. Cela permet de comprendre encore les méfaits de l’excision sur la femme et la jeune fille», a-t-elle affirmé. Elle a conclu par un engagement local exprimé. « Après cette sensibilisation, nous allons continuer à diffuser le bon message en invitant les femmes, les jeunes et toute la communauté à mettre un arrêt à ces pratiques ».

Avec le film «À tout prix» Taafé vision continuera sa tournée de sensibilisation à Bobo-Dioulasso et Bama, avec pour objectif d’être un outil accessible à toutes les organisations œuvrant pour l’éradication de l’excision.

Akim KY

Burkina 24