16 jours d’activisme : Taafé Vision utilise le cinéma pour sensibiliser aux violences faites aux femmes

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 2 minutes de lecture
Partage

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre (VBG), l’association burkinabè Taafé Vision a organisé une projection débat du court-métrage de fiction «À tout prix» le mardi 09 décembre 2025 à Ziniaré. Cette initiative vise à sensibiliser les femmes aux différentes formes de VBG, avec un accent particulier sur la pratique de l’excision.

L’événement, qui a réuni des femmes, des représentants de l’action sociale et des forces de sécurité, a permis d’aborder une réalité encore tenace.

La conférence animée par des responsables locaux a notamment révélé que, selon la police, quatre jeunes filles ont été victimes d’excision en 2024 dans la région  d’Oubri.

La projection du court-métrage « À tout prix »

Le film «À tout prix», réalisé par Maïmouna Ouédraogo, se distingue par son approche. Plutôt que de montrer la violence explicite, il choisit de mettre en lumière les conséquences psychologiques et sociales de l’excision sur les survivantes.

« Aujourd’hui à Ziniaré, on diffuse le film À tout prix, qui est un film qui aborde la question de l’excision sous l’angle des survivantes. Nous avons décidé de miser vraiment sur les dialogues, sur le jeu d’acteurs pour montrer à quel point cette pratique est destructrice », a expliqué Azaratou Bancé, présidente de Taafé Vision.

Azaratou Bancé, présidente de Taafé Vision

Elle a rappelé l’engagement de son association à utiliser le 7e art pour le changement.« Taafé Vision est une organisation qui est à cheval entre la culture, le cinéma et le genre. On s’est dit qu’on peut utiliser le cinéma pour travailler à l’égalité hommes-femmes, à lutter contre les violences basées sur le genre»,a confié Azaratou Bancé.

Marc Duponcel, chef de coopération à la délégation de l’Union Européenne à Ouagadougou

Le financement de cette campagne émane de l’Union Européenne (UE), qui a salué l’efficacité de l’approche cinématographique de l’association. Marc Duponcel, chef de coopération à la délégation de l’Union Européenne à Ouagadougou, a insisté sur l’importance du partenariat.

« L’Union européenne est fortement engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Taafé Vision fait partie de ces organisations de première ligne, et c’est pour cette raison que nous l’appuyons», a-t-il indiqué.

Les femmes de Ziniaré ont accueilli favorablement l’initiative. Kaboré/Ouédraogo Jeanne, présidente de la coordination départementale des femmes de Ziniaré, a témoigné de l’impact du débat.

Kaboré/Ouédraogo Jeanne, présidente de la coordination départementale des femmes de Ziniaré

« Les violences sur les genres, c’est une réalité. Nous apprécions infiniment Taafé Vision pour cette initiative. Cela permet de comprendre encore les méfaits de l’excision sur la femme et la jeune fille», a-t-elle affirmé. Elle a conclu par un engagement local exprimé. « Après cette sensibilisation, nous allons continuer à diffuser le bon message en invitant les femmes, les jeunes et toute la communauté à mettre un arrêt à ces pratiques ».

Les femmes de Ziniaré, très attentives, participent activement aux échanges après la projection du court-métrage « À tout prix »

Avec le film «À tout prix» Taafé vision continuera sa tournée de sensibilisation à Bobo-Dioulasso et Bama, avec pour objectif d’être un outil accessible à toutes les organisations œuvrant pour l’éradication de l’excision.

A lire également⇒FESPACO 2025 : Taafé Vision veut mettre en lumière le genre dans le cinéma africain

Akim KY

Burkina 24

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 2 minutes de lecture
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Coopération Burkina Faso–Grèce : L’Ambassadeur Cyrile GANOU/BADOLO présente ses Lettres de créance au Président hellénique

il y a 5 heures

La « Grande Nuit de la Saint-Sylvestre » : Un dîner gala avec Fally Ipupa pour affirmer la résilience du Burkina Faso

il y a 7 heures

Boussouma : 150 logements sociaux remis à des ménages vulnérables grâce au partenariat ONU-Habitat et le Japon

il y a 7 heures

Crise post-électorale en Tanzanie : Villes désertes et dispositif policier renforcé

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page