Coopération Burkina Faso–Grèce : L’Ambassadeur Cyrile GANOU/BADOLO présente ses Lettres de créance au Président hellénique

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 51 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Partage

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la Grèce, Cyrile GANOU/BADOLO, a officiellement présenté, le 18 novembre 2025, ses Lettres de créance au Président de la République hellénique, Konstantínos TASSOULAS. La cérémonie s’est tenue au Palais présidentiel d’Athènes, dans une atmosphère solennelle.

Au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’Ambassadeur a transmis les salutations du gouvernement et du peuple burkinabè au peuple grec. Elle a également mis en lumière les efforts déployés par les autorités burkinabè pour restaurer l’intégrité territoriale du pays, ainsi que les potentialités économiques, culturelles et les opportunités d’investissement qu’offre le Burkina Faso.

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la Grèce, Cyrile GANOU/BADOLO
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la Grèce, Cyrile GANOU/BADOLO

Cyrile GANOU/BADOLO a réaffirmé l’ambition du Burkina Faso de diversifier ses partenariats internationaux, de consolider sa souveraineté et de bâtir des relations bilatérales fondées sur le respect mutuel et le développement durable.

Lire également 👉Dette : la Grèce trouve un accord avec ses créanciers

Le Président grec, Konstantínos TASSOULAS, a pour sa part exprimé son souhait de voir la coopération entre les deux pays se renforcer, particulièrement dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des infrastructures et de l’agriculture.

La veille de cette audience, l’Ambassadeur avait remis les Copies figurées de ses Lettres de créance au Département du Protocole d’État du Ministère grec des Affaires étrangères.

Source : DCRP/MAECR-BE

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 51 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

La « Grande Nuit de la Saint-Sylvestre » : Un dîner gala avec Fally Ipupa pour affirmer la résilience du Burkina Faso

il y a 2 heures

Boussouma : 150 logements sociaux remis à des ménages vulnérables grâce au partenariat ONU-Habitat et le Japon

il y a 2 heures

Université Joseph Ki-Zerbo : Un panel sur la recherche et l’innovation pour célébrer le jubilé d’or

il y a 7 heures

D’anciens étudiants de l’UFR SEG tendent la main aux étudiants vulnérables et femmes du centre Delwendé

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page