Coopération Burkina Faso–Grèce : L’Ambassadeur Cyrile GANOU/BADOLO présente ses Lettres de créance au Président hellénique

Partage

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la Grèce, Cyrile GANOU/BADOLO, a officiellement présenté, le 18 novembre 2025, ses Lettres de créance au Président de la République hellénique, Konstantínos TASSOULAS. La cérémonie s’est tenue au Palais présidentiel d’Athènes, dans une atmosphère solennelle.

Au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’Ambassadeur a transmis les salutations du gouvernement et du peuple burkinabè au peuple grec. Elle a également mis en lumière les efforts déployés par les autorités burkinabè pour restaurer l’intégrité territoriale du pays, ainsi que les potentialités économiques, culturelles et les opportunités d’investissement qu’offre le Burkina Faso.

Cyrile GANOU/BADOLO a réaffirmé l’ambition du Burkina Faso de diversifier ses partenariats internationaux, de consolider sa souveraineté et de bâtir des relations bilatérales fondées sur le respect mutuel et le développement durable.

Lire également 👉 Dette : la Grèce trouve un accord avec ses créanciers

Le Président grec, Konstantínos TASSOULAS, a pour sa part exprimé son souhait de voir la coopération entre les deux pays se renforcer, particulièrement dans les domaines de l’énergie, de l’eau, des infrastructures et de l’agriculture.

La veille de cette audience, l’Ambassadeur avait remis les Copies figurées de ses Lettres de créance au Département du Protocole d’État du Ministère grec des Affaires étrangères.

Source : DCRP/MAECR-BE