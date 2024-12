Burkina Faso : L’ENAM célèbre ses 65 ans d’existence du 4 décembre 2024 au 29 mars 2025

publicite

L’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) célèbre ses 65 ans d’existence du 4 décembre 2024 au 29 mars 2025 au Burkina Faso. Cette célébration tourne autour de l’engagement, de l’audace, de la souveraineté et du développement endogène. La Chine, pays invité d’honneur et plusieurs pays du monde dont ceux de l’AES, seront de cette fête. En gros, environ 5000 personnes vont donner de la couleur à cet événement dont les dates les plus attendues sont du 24 mars au 29 mars 2025.

4 décembre 1959 – 4 décembre 2024, voilà maintenant 65 ans que l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) existe pour une formation «de qualité» des cadres de l’administration burkinabè. Ce mercredi 4 décembre 2024, elle a annoncé une halte pour célébrer ses 65 ans d’existence.

L’objectif de cette célébration selon le directeur général de l’ENAM Dr Yarabatioula Yarassoula Jacob est de faire une halte pour réfléchir à la contribution de l’école et ses perspectives dans l’éducation nationale. Pour se faire le clou même de cette célébration selon le comité d’organisation va débuter du 24 au 29 mars 2025 qui va finir avec la sortie des promotions de 2021-2023, 2022-2024. Ainsi plus de 5000 personnes vont assister à ce rendez-vous selon Dr Yarabatioula Yarassoula Jacob.

Les invités auront droit, à entendre le directeur, à une fête basée sur 3 axes dont des cérémonies d’inauguration, Marketing et relations publiques; et le volet réflexion à travers des colloques internationaux. « C’est une célébration qui s’étale du 4 décembre 2024 au 29 mars prochain. C’est tout une période qui va connaître le déroulement des festivités.

Le clou de cette activité c’est du 24 au 29 mars avec la sortie de promotion et le colloque qui va durer deux à trois jours et nous aurons d’autres activités. Le but c’est de permettre aux pays invités de pouvoir participer à la cérémonie officielle», foi du directeur général de l’ENAM.

Réussir cette célébration est une façon de démontrer la résilience au Burkina Faso, à entendre Dr Yarabatioula Yarassoula Jacob. « L’espace AES est d’office présent parce que nous aurons une réunion à l’issue pour parler beaucoup plus géopolitique des écoles d’administration », a précisé Dr Yarabatioula Yarassoula Jacob.

Le ministre d’État en charge de la défense le général de brigade Kassoum Coulibaly, est annoncé comme parrain de cette fête. Le Canada, la Belgique, l’Azerbaïdjan, la Russie, le Niger, le Mali, le Tchad, l’Égypte soit plus de 100 invités hors des frontières seront de ce rendez-vous.

A l’occasion 30 décorations des agents et partenaires de l’ENAM sont prévues. Selon le comité d’organisation, cette célébration va coûter entre 250 et 300 millions de Francs CFA dont 20% supportés par l’école.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

