Musique : Eunice Goula à la conquête de nouveaux fans en Italie

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’artiste burkinabè, Eunice Goula a récemment fait une tournée d’un mois en Italie pour faire de nouveaux fans mais aussi contribuer à la promotion de la culture burkinabè à l’étranger.

Eunice Goula était à la conquête d’un nouveau public récemment en Italie. De plus en plus, les artistes Burkinabè sont déterminés à faire parler d’eux à l’étranger.

Le dernier en date c’est Smarty qui s’est produit le dimanche 1er juin 2025, au Casino de Paris en France.

«L’objectif de ma tournée en Italie était de me faire un nouveau public afin d’élargir ma base de fans mais aussi de contribuer au rayonnement et à la promotion de la culture burkinabè à l’étranger », a confié Eunice Goula.

L’appétit vient en mangeant dit-on. Après cette première tournée, elle prévoit une seconde très bientôt. En dehors de cela, elle a un single sur le marché intitulé «Mariage», chanté en langue Bissa.

«La chanson dit que le mariage est un don de Dieu si vous êtes destinés à vivre ensemble unis par le lien du mariage c’est que c’est Dieu qui l’a voulu», a-t-elle dit.

En chantant sur le mariage, l’artiste dit vouloir célébrer l’amour. «Chanter sur ce thème me permet d’offrir une bande-son aux moments de bonheur et de renforcer le message d’unité et de dévotion», a-t-elle ajouté.

Également, en termes de perspective, l’artiste est en train de préparer un «EP» (extended play) de 6 titres qui sortira très prochainement.

Enfin Eunice Goula apporte son soutien aux forces combattantes et appelle les Burkinabè à faire preuve de solidarité en ces moments difficiles que le pays traverse.