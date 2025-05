Orange Money Burkina Faso et OKALM s’unissent pour une expérience client améliorée

Une nouvelle collaboration stratégique a été officialisée le jeudi 26 mai 2025 à Ouagadougou entre Orange Money Burkina Faso et OKALM. Cette convention vise à offrir une expérience de service optimisée aux clients des deux entités, marquant une étape importante dans la digitalisation des services au Burkina Faso.

Orange Money Burkina Faso et OKALM sont désormais partenaires. La signature de cette convention établit un lien solide entre les deux acteurs. Le Directeur Général de Orange Money Burkina Faso, Christophe Baziémo, a souligné que ce partenariat repose sur l’innovation, l’inclusion et la transformation digitale.

« Dans un contexte où les besoins en mobilité et en livraison évoluent rapidement, OKALM représente une réponse locale, dynamique et moderne », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que ce partenariat permettra aux clients de OKALM d’utiliser Orange Money comme moyen de paiement simple, sécurisé et accessible, que ce soit pour réserver un véhicule, commander un repas ou faire livrer un colis. « Il renforce notre engagement commun à faciliter le quotidien des populations grâce au digital, tout en soutenant l’économie locale.

Nous croyons fermement que les innovations technologiques doivent avant tout servir les populations. C’est pourquoi, chez Orange Money Burkina Faso, nous développons des services intégrés dans la vie quotidienne : dans les quartiers, les marchés, les zones rurales comme dans les grandes villes », a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de OKALM, Serge Konan, a indiqué que ce partenariat s’inscrit dans la vision, de la plateforme d’offrir une mobilité moderne, fluide et inclusive, adaptée aux habitudes de consommation des Burkinabè. « L’intégration de Orange Money répond à une demande croissante de moyens de paiement mobile sûrs et pratiques », a-t-il affirmé.

Selon lui, grâce à cette collaboration, les utilisateurs de OKALM pourront désormais régler leurs trajets et demandes de livraison facilement via leur portefeuille mobile Orange Money, renforçant ainsi l’accessibilité et la digitalisation des services de transport au Burkina Faso.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24