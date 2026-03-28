Ouagadougou : Éric Zongo décrypte l’influence de la Chine, du Japon et de l’Inde sur le développement du Burkina Faso

Le mercredi 25 mars 2026, l’Université Joseph Ki-Zerbo a accueilli la soutenance de thèse de doctorat unique en Histoire africaine d’Éric Zongo. L’impétrant a brillamment défendu ses travaux devant un jury international, obtenant la mention « très honorable ».

Intitulée « Les partenariats pour le développement en Afrique : le cas du Burkina Faso avec les États de l’Asie indopacifique (Japon, Chine et Inde) 1993-2022 », cette recherche s’inscrit dans une dynamique d’analyse des coopérations internationales et de leur impact sur le développement du Burkina Faso.

Devant un jury composé de cinq membres réunis à l’École doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication (ED/LE.SH.CO), le candidat a présenté une étude approfondie visant à retracer, dans une perspective historique, la contribution du Japon, de la Chine et de l’Inde au développement socio-économique du pays.

« C’est un honneur pour moi d’être élevé au grade de docteur. Dans cette étude, nous avons examiné, dans une perspective historique, l’apport de ces trois pays au développement du Burkina Faso », a déclaré Éric Zongo à l’issue de sa soutenance.

Fruit de plusieurs années de recherche, le document de 460 pages met en lumière la diversification des partenaires du Burkina Faso comme levier stratégique pour son développement. Les résultats montrent que chacun de ces pays intervient dans des secteurs spécifiques.

« Dans la coopération, chaque pays contribue à sa manière : le Japon dans les infrastructures éducatives et l’aide humanitaire, la Chine dans la santé, la sécurité et l’industrialisation, et l’Inde dans la formation professionnelle », a précisé le nouveau docteur.

Le jury a salué la qualité scientifique du travail ainsi que sa pertinence dans le contexte actuel de redéfinition des partenariats internationaux.

Selon le président du jury, le professeur Yacouba Zerbo, « cette thèse contribue à renforcer les connaissances sur les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires, notamment ceux de l’Asie ».

À travers cette recherche, Éric Zongo apporte ainsi un éclairage nouveau sur les dynamiques de coopération Sud-Sud et leur rôle dans la transformation économique et sociale du Burkina Faso.