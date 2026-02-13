Chine – Burkina Faso : Le CJPC-BF lance ses activités 2026 sous le signe de la coopération stratégique

Le Club des Jeunes pour la Promotion de la Coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a officiellement lancé son programme d’activités pour l’année 2026, le jeudi 12 février à Ouagadougou. Placée sous le signe de la sécurité et de la diplomatie, cette nouvelle feuille de route vise à consolider les liens entre le Burkina Faso et la Chine dans un contexte géopolitique en pleine mutation.

Le thème retenu pour cette année, « Entre Sécurité et Diplomatie : la place du Burkina Faso face à l’unification de la Chine et à la menace terroriste au Sahel », reflète une volonté de lucidité. Pour les organisateurs, il s’agit de positionner le Burkina Faso non plus comme un simple observateur, mais comme un acteur pivot capable de concilier ses défis de sécurité intérieure avec des alliances internationales stratégiques, notamment avec « l’Empire du Milieu ».

Selon Idrissa Ramdé, président du comité d’organisation, cette rencontre est un espace de réflexion nécessaire. « Le Burkina Faso, à l’instar de plusieurs pays du Sahel, fait face à des défis sécuritaires majeurs qui appellent des réponses globales, intégrant la gouvernance, la diplomatie et la coopération internationale », a-t-il indiqué d’emblée.

Il a précisé que ce partenariat avec la Chine, fondé sur le respect mutuel et le pragmatisme, constitue un levier essentiel pour le développement humain et le renforcement des capacités locales.

Présent à la cérémonie, l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Zaho Deyong a rappelé que 2026 revêt une dimension historique. Elle marque le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le continent africain.

L’ambassadeur a réaffirmé l’engagement de son pays, envers l’Afrique. « En 70 ans, le peuple chinois a toujours été un allié fiable pour l’Afrique, de la lutte pour les indépendances jusqu’aux défis actuels de souveraineté et de développement ».

Abdoul Razahagou Dene, Coordonnateur général du CJPC-BF, a levé le voile sur un agenda 2026 particulièrement dense, placé sous le signe de la diversité. « Le volet intellectuel débutera par l’organisation d’un séminaire de haut niveau, placé sous l’égide de l’Ambassade, afin d’approfondir la réflexion stratégique entre les deux nations », a-t-il énuméré.

A l’entendre, l’année sera également marquée par le renforcement de la coopération bilatérale à travers la célébration de la 6e édition de la Semaine de la coopération sino-burkinabè, « un rendez-vous désormais incontournable », a-t-il affirmé. Enfin, il a conclu que le rayonnement social et la cohésion seront à l’honneur avec la tenue de la Grande Coupe Nationale de l’Ambassade, ainsi qu’une journée dédiée aux échanges interculturels pour célébrer la fraternité entre les deux peuples.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24