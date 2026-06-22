Communiqué | COGEA INTERNATIONAL SA ET LE CABINET D’ARCHITECTURE HARMONY LIVRENT LE NOUVEAU SIÈGE DE LA DGEF !

À l’occasion de l’Inauguration du nouveau siège de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF), COGEA International SA salue sa brillante collaboration avec le Cabinet d’Architecture HARMONY, concepteur de cette œuvre monumentale, et exprime sa fierté d’avoir donné vie à ce projet étatique d’envergure.

Financée par le budget global de l’État à hauteur de 4 119 000 000 FCFA tout corps d’état, cette infrastructure moderne de trois niveaux et d’environ 2 500 m² (comprenant 132 bureaux, une salle de conférence de 300 places et une salle de réunion) offre désormais aux agents un cadre de travail hautement performant.

Sous le leadership visionnaire de notre PDG, Monsieur Lamine YAOLIRE, COGEA International SA a exécuté avec un succès total le lot technique stratégique de ce grand marché, pour un montant de 1 363 000 000 FCFA.



Grâce à la rigueur de nos équipes et à la vision architecturale de HARMONY, nous avons déployé des installations de pointe parfaitement intégrées au bâtiment:

– Courant fort

– Câblage informatique & Réseau de télécommunication

– Climatisation & Extraction d’air

– Sécurité incendie

Ce projet majeur confirme une fois de plus le positionnement de COGEA International SA comme le partenaire technique de référence pour accompagner les plus grands cabinets d’architecture et l’État dans la modernisation de nos infrastructures publiques.

Félicitations à la DGEF pour ce nouveau joyau et bravo à toutes les équipes pour cette mission accomplie avec excellence !