Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 22 Juin 2026

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TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « NÉKRÉ »
Résultats du tirage du lundi 22 juin 2026
Tirage N° 2026/074
Numéros gagnants : 86 – 47 – 85 – 22 – 84
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⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
 
     
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