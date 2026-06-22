Historique ! Lionel Messi devient le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde

L’attaquant argentin Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde en inscrivant ses 17e et 18e réalisations dans la compétition lors de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), ce lundi 22 juin 2026 à Arlington, rapporte radio Canada.

Grâce à ce doublé, le capitaine de l’Albiceleste dépasse définitivement Miroslav Klose, auteur de 16 buts en Coupe du monde, un record qui tenait depuis 2014. Messi avait déjà égalé cette marque la semaine précédente grâce à son triplé contre l’Algérie.

À quelques jours de son 39e anniversaire, la légende argentine continue d’écrire sa propre histoire. Face à l’Autriche, il a ouvert le score à la 38e minute d’une magnifique frappe enroulée du pied gauche avant de sceller la victoire argentine en fin de rencontre avec un second but.

Cette performance permet également à l’Argentine de valider son billet pour les seizièmes de finale de la compétition.

Disputant sa sixième Coupe du monde après les éditions 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, Messi a aussi battu un autre record en jouant son 28e match dans un Mondial, un total inédit dans l’histoire du tournoi.

Derrière lui au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde figurent notamment Ronaldo (15 buts), Kylian Mbappé et Gerd Müller (14 buts chacun).