Communiqué | ONEA : Recrutement exceptionnel de 650 manœuvres en CDD

Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de l’Office National de l’Eau et de

l’Assainissement (ONEA) et de la mise en œuvre de ses orientations stratégiques, notamment en matière de gestion des Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS), le Cabinet Perceptis Sarl lance, pour le compte de l’ONEA un recrutement exceptionnel de Six cent cinquante (650) manœuvres destinés à appuyer les activités techniques et de terrain sur l’ensemble du territoire national.

Ce recrutement pour un contrat à durée déterminée (CDD) d’un (01) an renouvelable, vise à mobiliser

une main-d’œuvre immédiatement opérationnelle, capable d’accompagner efficacement les travaux

d’exploitation, de maintenance, de raccordement et d’assainissement dans un contexte de renforcement

du service public de l’eau.