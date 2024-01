Crystal Award 2024 : L’architecte burkinabè Francis Kéré encore dans la cour des grands en Suisse

publicite

L’architecte burkinabè et lauréat du Prix Pritzker 2022, Diébédo Francis Kéré, a reçu, le 15 janvier 2024, une nouvelle distinction à l’ouverture de la réunion annuelle du Forum économique mondial qui s’est tenue à Davos en Suisse. Le guitariste, compositeur et humanitaire Nile Rodgers, lauréat d’un Grammy Award a lui aussi été récompensé à cette 30e édition des Crystal Awards.

Les organisateurs ont salué son génie créatif, son engagement dans la lutte contre le racisme systémique, l’inégalité et l’injustice. L’actrice Michelle Yeoh d’origine asiatique qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice, a également reçu un Crystal Award pour ses rôles féminins.

Les Crystal Awards récompensent depuis des années des leaders culturels pour leur travail de promotion de la conservation de la faune et de la protection de l’environnement, des droits de l’Homme et de la compréhension interculturelle.

Francis Kéré a été honoré pour ses projets éco-durables et éducatifs dans sa communauté Gando. L’Ambassadeur du Programme des Nations Unies pour le développement s’est réjoui de cette distinction.

« Mesdames et messieurs, je me sens très, très honoré. Je me sens encouragé à continuer à travailler plus, avec un tel prix, vous procurez une plus grande visibilité à mon travail », a déclaré le Burkinabè.

