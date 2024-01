Gendarmerie Nationale : Le travail de 287 pandores reconnu par la Nation

publicite

À Ouagadougou, ce mercredi 17 janvier 2024, 287 éléments de la Gendarmerie Nationale ont été décorés de la médaille d’honneur militaire, la médaille militaire, la croix du combattant, la médaille commémorative avec agrafe Mali et 6 autres dans l’ordre du mérite burkinabè.

La gendarmerie nationale magnifie le travail de 287 de ses éléments. Parmi ces élus du jour, il y a 8 qui ont été décorés de la médaille d’honneur militaire, 48 de la médaille militaire, 124 de la croix du combattant, 101 de la médaille commémorative avec agrafe Mali et 8 autres ont reçu une distinction dans l’ordre du mérite burkinabè.

A l’issue de la cérémonie, le chef d’État-major de la gendarmerie nationale, le colonel Kouagri Natama a laissé entendre que ces 287 gendarmes se sont illustrés au cours de l’année 2023 et bien avant cela. « La reconnaissance de toute la nation entière envers ces militaires de la gendarmerie qui se donnent au quotidien pour la sécurité des personnes et des biens mais également pour la reconquête du territoire national », a-t-il dit.

Selon lui, cette décoration « est une reconnaissance des sacrifices consentis (par ces gendarmes, nldr) aussi bien sur le territoire national qu’à l’extérieur ». Il a indiqué que tous les récipiendaires ne sont pas présents, certains sont sur le terrain et pourront recevoir leurs médailles plus tard.

« C’est l’occasion encore d’encourager nos personnels à plus d’engagement et d’abnégation en renforçant notre engagement aux côtés de nos frères d’armes et bien sûr les VDP aussi pour la reconquête du territoire national », a-t-il déclaré.

L’adjudant Madina Nikiéma en service à la direction de la communication et des relations presse au ministère de la défense, a été décorée de la médaille militaire. Pour elle, cette reconnaissance de la nation sonne comme une invite à redoubler d’efforts partout le devoir l’appelle.

« Et je profite de l’occasion pour remercier toute ma hiérarchie pour cette reconnaissance. C’est aussi l’occasion pour moi de dédier cette médaille à toutes les forces combattantes qui sont engagées sur le terrain pour la reconquête totale du territoire national. Aussi à ma famille et à mes collaborateurs proches », a-t-elle dit.

L’adjudant-chef Pangati Firmin Siéza de l’escadron motocycliste d’intervention du groupement de sécurité et d’intervention de la gendarmerie a, lui aussi, été décoré de la médaille militaire.

Il s’est dit réjoui de cette reconnaissance de la nation qu’il dédie à son commandement, à ses camarades tombés, les armes à la main sur le champ d’honneur et à sa famille et ses proches. Le pandore Pangati Firmin Siéza a 21 ans de service au sein de la Gendarmerie Nationale.

